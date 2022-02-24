Проведен карантинный фитосанитарный контроль почти 14 тонн сельхозпродукции

Департаментом химизации, защиты и карантина растений МСХ КР проведен карантинный фитосанитарный контроль сельскохозяйственной продукции, предназначенной на экспорт на границе и на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Мероприятия были осуществлены с 11 по 17 февраля. Контролю подверглось 13 тысяч 718 тонн отечественной сельскохозяйственной продукции. В ходе карантинного фитосанитарного контроля осуществлен досмотр товаров, отбор образцов вывозимого продукта, произведено ознакомление участников ВЭД с условиями транспортировки и соблюдения правил хранения в соответствии с едиными карантинными фитосанитарными требованиями ЕАЭС.

По сравнению с прошлой неделей из Кыргызской Республики экспортировано на одну тысячу 196 тонн сельскохозяйственной продукции больше.