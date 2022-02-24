Погода
$ 84.80 - 84.92
€ 96.10 - 96.80

Проведен карантинный фитосанитарный контроль почти 14 тонн сельхозпродукции

98  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Департаментом химизации, защиты и карантина растений МСХ КР проведен карантинный фитосанитарный контроль сельскохозяйственной продукции, предназначенной на экспорт на границе и на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Мероприятия были осуществлены с 11 по 17 февраля. Контролю подверглось 13 тысяч 718 тонн отечественной сельскохозяйственной продукции. В ходе карантинного фитосанитарного контроля осуществлен досмотр товаров, отбор образцов вывозимого продукта, произведено ознакомление участников ВЭД с условиями транспортировки и соблюдения правил хранения в соответствии с едиными карантинными фитосанитарными требованиями ЕАЭС.

По сравнению с прошлой неделей из Кыргызской Республики экспортировано на одну тысячу 196 тонн сельскохозяйственной продукции больше.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414609
Теги:
Минсельхоз, экспорт, Кыргызстан, продукты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  