Подготовка к повторным выборам депутатов Жогорку Кенеша по двум округам, намеченным на 27 февраля, идет полным ходом. Мэрия Бишкека оказывает содействие Бишкекской территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям Первомайского и Свердловского районов в решении организационных вопросов и материально-технического обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Для оперативной работы образован Бишкекский городской штаб. Он провел два заседания в расширенном составе. В двух административных районах Бишкека также созданы соответствующие районные штабы.

В Бишкеке образовано 120 избирательных участков:

- Первомайский округ – 60 избирательных участков (+11 УИКов Ленинского района);

- Свердловский округ – 60 избирательных участков (+2 УИКа Октябрьского района).

Количество избирателей по двум округам составляет 219 654 человек, из них:

- по Первомайскому району 113 105 человек;

- по Свердловскому району 106 549 человек.

Для работы участковых избирательных комиссий выделены соответствующие помещения. Утверждено закрепление служб города и муниципальных административных районов Бишкека за избирательными участками. Во время выборов на участках будут в две смены работать медики.

Главы административных районов Бишкека, руководители территориальных, структурных подразделений и хозяйствующих субъектов мэрии предупреждены о необходимости соблюдения ограничений в целях невмешательства в повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша, принятия мер к максимально прозрачному проведению выборов без применения административного ресурса. В случае выявления фактов нарушений законодательства КР по выборам, о них будут сообщать в правоохранительные органы и Бишкекскую территориальную избирательную комиссию для принятия соответствующих мер.

Если горожане стали свидетелями вмешательства в предстоящий выборный процесс сотрудников акимиата, МТУ, руководителей общеобразовательных организаций, они могут с 9 до 18 часов обратиться по следующим номерам телефонов:

В Первомайском районе по номеру: 0(312) 62-11-61, а также прислать фото и видеоматериалы на номер: 0(999)312-666 (WhatsApp).

В Свердловском районе по номеру: 0(312) 43-38-63, а фото и видеоматериалы прислать на номер: 0(556)680-544.

Горячая линия ЦИК КР:1255; 0(312)660-240.