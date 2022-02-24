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Нацбанк Украины запретил снятие со счетов наличной иностранной валюты

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- Алина Мамаева
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Национальный банк Украины (НБУ) запретил снятие со счетов наличной иностранной валюты, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу центробанка Кирилла Шевченко.

"Запрещаем выдачу наличных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, которые обеспечивают выполнение мобилизационных планов или задач правительства", - сказал он в ходе видеообращения в четверг.

Платежи правительства проводятся без ограничений, отметил Шевченко.

Кроме того, Нацбанк Украины ограничил снятие наличных гривен со счета суммой в 100 тысяч гривен в день, при этом безналичные операции не ограничиваются, сообщил глава центробанка Кирилл Шевченко.

"Мы не ограничиваем никаких безналичных операций. Ограничиваем снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тыс. грн. в день, это без учета зарплаты и соцвыплат", - сказал он в ходе видеообращения в пятницу.

Национальный банк и банковская система продолжают работать в обычном режиме, подчеркнул Швеченко.

"НБУ работает в обычном режиме, банковская система продолжает работать в обычном режиме", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/414613
Теги:
Россия, Украина, конфликт, мировые новости
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