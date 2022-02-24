В КР завершился обучающий курс "Применение технологий террористами"

В Кыргызстане завершился обучающий курс под названием "Применение технологий террористами" Программы содействия борьбе с терроризмом Госдепа США. Он был посвящен методам киберрасследований. Об этом сообщает пресс-служба посольства США.

На церемонии завершения курса руководитель Отдела региональной безопасности посольства США Эрик Олеруд поздравил сотрудников МВД КР с успешным окончанием обучения.

В результате семинара был разработан организационный план для проведения расследований и решения вопросов, связанных с террористическими угрозами в сфере кибербезопасности.

Эрик Олеруд подчеркнул, что Соединенные Штаты и Кыргызская Республика работают вместе, чтобы противостоять бичу терроризма, где бы он ни появился, и США надеются углубить сотрудничество в будущем.

Участники мероприятия отмечали, что семинар прошел в форме активной дискуссии, участники задавали вопросы в сфере своей компетенции. Тренинг был полезным и информативным, а знания, полученные в ходе мероприятия, будут использованы в их повседневной профессиональной деятельности.