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Сотрудники МВД провели онлайн встречу с полицейскими СУАР

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- Анастасия Карелина
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Сегодня прошло онлайн совещание сотрудников МВД КР и представителей Департамента общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Заместитель начальника Управления международного сотрудничества МВД Олжобек Кенешбек уулу отметил высокую значимость двухсторонних отношений, дружеское и доброжелательное отношение со стороны Департамента общественной безопасности СУАР КНР. Он также выразил благодарность за оказанную материально-техническую поддержку - сотрудники милиции УВД Нарынской области получили оргтехнику.

Представитель Департамента общественной безопасности СУАР Ван Мин Ды в свою очередь поблагодарил кыргызскую сторону за обеспечение безопасности в приграничных районах Китая и Кыргызстана, и приверженность к дальнейшему тесному сотрудничеству.


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URL: https://www.vb.kg/414615
Теги:
Китай, СУАР, сотрудничество, МВД
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