Сотрудники МВД провели онлайн встречу с полицейскими СУАР

Сегодня прошло онлайн совещание сотрудников МВД КР и представителей Департамента общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Заместитель начальника Управления международного сотрудничества МВД Олжобек Кенешбек уулу отметил высокую значимость двухсторонних отношений, дружеское и доброжелательное отношение со стороны Департамента общественной безопасности СУАР КНР. Он также выразил благодарность за оказанную материально-техническую поддержку - сотрудники милиции УВД Нарынской области получили оргтехнику.

Представитель Департамента общественной безопасности СУАР Ван Мин Ды в свою очередь поблагодарил кыргызскую сторону за обеспечение безопасности в приграничных районах Китая и Кыргызстана, и приверженность к дальнейшему тесному сотрудничеству.