МИД КНР: Россия не нуждается в военной поддержке Китая

Россия способна справиться с ситуацией на Украине самостоятельно и не нуждается в военной поддержке Китая. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, пишет ТАСС.

"Россия - великая держава, обладающая мощью. Ей не нужна поддержка Китая или других стран", - заявила она на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, оказывает ли Пекин Москве военную поддержку на фоне ситуации на Украине.

Китайский дипломат отметила, что позиция Китая по данному вопросу отличается от взглядов американского руководства. "Мы не будем поступать так, как действуют США, которые поставляют Украине большое количество вооружений", - добавила она.

Российские власти решили осуществить военную операцию на Украине самостоятельно, не спрашивая мнения Китая, заявила официальный представитель МИД КНР.

"РФ - крупная держава, она действует независимо и самостоятельно, руководствуясь собственными стратегическими решениями, - подчеркнула она на брифинге. - Россия не нужно спрашивать согласия Китая перед тем, как предпринимать какие-либо шаги".

Как она уточнила, Пекин и Москва развивают всеобъемлющее стратегическое партнерство на равноправной основе. Хуа Чуньин также добавила, что на встрече перед началом зимних Олимпийских игр в Китае президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин уделили основное внимание перспективам развития двусторонних межгосударственных отношений.