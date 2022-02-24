Новым мэром Бишкека стал Эмилбек Абдыкадыров

Президент Кыргызской Республики подписал Указ, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, частью 1 статьи 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович назначен мэром города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Предыдущий столичный градоначальник Айбек Джунушалиев Указом главы государства назначен начальником Управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров.