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Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

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- Алина Мамаева
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, сообщает "Интерфакс".

"Это утро вошло в историю, но эта история разная абсолютно для нашей страны и для России. И мы разорвали дипломатические отношения с Россией", - заявил Зеленский на брифинге в четверг.

Во вторник украинский президент сообщил, что к нему поступил запрос от МИД Украины о разрыве дипотношений с РФ.

Ранее в четверг стало известно, что Россия намерена провести специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками.


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URL: https://www.vb.kg/414625
Теги:
Россия, Украина, конфликт
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