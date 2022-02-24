Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, сообщает "Интерфакс".

"Это утро вошло в историю, но эта история разная абсолютно для нашей страны и для России. И мы разорвали дипломатические отношения с Россией", - заявил Зеленский на брифинге в четверг.

Во вторник украинский президент сообщил, что к нему поступил запрос от МИД Украины о разрыве дипотношений с РФ.

Ранее в четверг стало известно, что Россия намерена провести специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками.