Сотрудники ГУБОП задержаны ГКНБ за вымогательство взятки

За вымогательство взятки в размере шести тысяч долларов задержаны сотрудники ГУБОП МВД Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В ГКНБ с заявлением обратился гражданин, который просил принять меры в отношении сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью. По его словам, работники ГУБОП вымогали у него шесть тысяч долларов за положительное решение вопроса по уголовному делу.

По данному факту ГСУ ГКНБ КР было возбуждено уголовное дело по Статье 343 часть 1 УК КР ("Вымогательство взятки"). В ходе следствия данный факт подтвердился. Сотрудники ГУБОП МВД КР "Ш.У." и "А.У." были задержаны с поличным.

В настоящее время задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.