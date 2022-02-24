Иностранные граждане в России будут проходить медкомиссию только раз в год

МИД Кыргызстана распространило сегодня информационное сообщение, касающееся граждан других государств, находящихся на территории России.

Министерством здравоохранения России издан Приказ №94н от 21 февраля 2022 года. Этот документ предусматривает внесение изменений в порядок медосвидетельствования иностранных граждан. В частности, срок действия сертификата и медицинских заключений, которые будут выдаваться иностранным гражданам, увеличен до 12 месяцев. Соответственно, иностранные граждане будут проходить процедуру медосвидетельствования один раз в год.

Кроме того, при освидетельствовании иностранных граждан теперь будут учитываться сведения о прохождении ими ранее диспансеризации или профилактических осмотров, подтвержденные медицинской документацией.

Требование о необходимости проведения химико-токсикологических исследования на наличие наркотических и психотропных веществ для иностранных граждан с 6 лет изменено. Теперь дети, имеющие гражданство других государств, до 13 лет проходить его не будут.

Также из перечня инфекционных заболеваний, требующих диагностики в рамках медосвидетельствования, исключена новая коронавирусная инфекция.

Внесенные в Порядок проведения медицинского освидетельствования изменения, включая проведение химико-токсикологических исследований, вступят в силу 1 марта 2022 года.

Ранее, в ходе официального визита в Россию торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова и депутатов ЖК в Государственной Думе Российской Федерации и Совете Федерации Федерального собрания России были озвучены проблемные вопросы по прохождению медицинского освидетельствования гражданами Кыргызстана, пребывающими в Россию.

Кыргызская сторона по данному вопросу ранее направляла ноты в МИД Российской Федерации и письма в соответствующие государственные органы России. Проводились также встречи с представителями Минздрава Российской Федерации.