Погода
$ 84.80 - 84.92
€ 96.10 - 96.80

Иностранные граждане в России будут проходить медкомиссию только раз в год

198  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

МИД Кыргызстана распространило сегодня информационное сообщение, касающееся граждан других государств, находящихся на территории России.

Министерством здравоохранения России издан Приказ №94н от 21 февраля 2022 года. Этот документ предусматривает внесение изменений в порядок медосвидетельствования иностранных граждан. В частности, срок действия сертификата и медицинских заключений, которые будут выдаваться иностранным гражданам, увеличен до 12 месяцев. Соответственно, иностранные граждане будут проходить процедуру медосвидетельствования один раз в год.

Кроме того, при освидетельствовании иностранных граждан теперь будут учитываться сведения о прохождении ими ранее диспансеризации или профилактических осмотров, подтвержденные медицинской документацией.

Требование о необходимости проведения химико-токсикологических исследования на наличие наркотических и психотропных веществ для иностранных граждан с 6 лет изменено. Теперь дети, имеющие гражданство других государств, до 13 лет проходить его не будут.

Также из перечня инфекционных заболеваний, требующих диагностики в рамках медосвидетельствования, исключена новая коронавирусная инфекция.

Внесенные в Порядок проведения медицинского освидетельствования изменения, включая проведение химико-токсикологических исследований, вступят в силу 1 марта 2022 года.

Ранее, в ходе официального визита в Россию торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова и депутатов ЖК в Государственной Думе Российской Федерации и Совете Федерации Федерального собрания России были озвучены проблемные вопросы по прохождению медицинского освидетельствования гражданами Кыргызстана, пребывающими в Россию.

Кыргызская сторона по данному вопросу ранее направляла ноты в МИД Российской Федерации и письма в соответствующие государственные органы России. Проводились также встречи с представителями Минздрава Российской Федерации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414631
Теги:
Россия, соотечественники, медицина, кыргызско-российское сотрудничество, трудовые мигранты в РФ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  