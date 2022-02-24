К сорокам устройства слежения, но птицы помогают друг другу их снимать

Австралийские ученые думали, что разработали инновационное устройство, которое поможет им следить за сороками. Но вместо этого они наблюдали, как птицы помогают друг другу эти устройства снимать. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Изначальная цель эксперимента была в том, чтобы узнать больше о передвижениях и социальной динамике австралийских сорок. Вместе с этим ученым хотелось протестировать новые трекеры, похожие на шлейку. Их закрепили на пяти сороках.

В течение 10 минут после установки пятого и последнего трекера взрослая самка без устройства занялась попытками снять шлейку с молодой птицы, и в конце концов ей это удалось. В следующие несколько часов ситуация повторилась с другими птицами. На третий день от трекеров были избавлены все сороки.