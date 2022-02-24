Суд в Колумбии декриминализировал аборты до 24-й недели беременности

Конституционный суд Колумбии постановил, что аборты, сделанные на сроке до 24 недель, не должны считаться преступлением. Об этом сообщается в судебном решении, опубликованном онлайн.

Аборт будет наказываться только при его проведении на сроке более 24 недель. На позднем сроке прерывание беременности может быть возможно при изнасиловании, угрозе жизни матери или нежизнеспособности плода. Суд призвал парламент и правительство внедрить меры для реализации постановления.

До настоящего момента аборты в Колумбии допускались только при условии дефекта плода, наличии угрозы жизни матери и в случае, если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста. В остальных случаях женщине и врачу, прервавшему беременность, грозило от 16 до 54 месяцев лишения свободы.