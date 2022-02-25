Кыргызстанцы в России получили первые национальные водительские права

В Екатеринбурге гражданам Кыргызстана выдали первые национальные водительские удостоверения, оформленные через Генконсульство. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Права нашим соотечественникам вручил Генеральный консул Кыргызской Республики в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов.

Документы на замену национальных и международных водительских удостоверений у граждан Кыргызстана, находящихся в Уральском регионе России, Генконсульство начало принимать с 17 января 2022 года. Первые удостоверения, изготовленные в Бишкеке, уже поступают в консульское учреждение в Екатеринбурге.

Внедрение данной консульской услуги реализовано во исполнение Указа президента Кыргызской Республики от 29 января 2021 года № 4 "О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации", в целях создания благоприятных условий и облегчения пребывания граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах.