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Кыргызстанцы в России получили первые национальные водительские права

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- Анастасия Карелина
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В Екатеринбурге гражданам Кыргызстана выдали первые национальные водительские удостоверения, оформленные через Генконсульство. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Права нашим соотечественникам вручил Генеральный консул Кыргызской Республики в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов.

Документы на замену национальных и международных водительских удостоверений у граждан Кыргызстана, находящихся в Уральском регионе России, Генконсульство начало принимать с 17 января 2022 года. Первые удостоверения, изготовленные в Бишкеке, уже поступают в консульское учреждение в Екатеринбурге.

Внедрение данной консульской услуги реализовано во исполнение Указа президента Кыргызской Республики от 29 января 2021 года № 4 "О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации", в целях создания благоприятных условий и облегчения пребывания граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах.


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URL: https://www.vb.kg/414641
Теги:
МИД, Россия, соотечественники
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