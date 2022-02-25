Эстафета жизни от Женьки - Полине!

Он говорит, как взрослый, и уже уверенно ходит сам! В этом мальчишке сейчас не узнать истощенного подростка, который едва не умер на операционном столе. Помните, на его спасение собирали миллион рублей всем миром? Так вот, Женя вернулся после лечения в Москве. Хорошая новость - он будет жить! Печальная - его болезнь редчайшая, во всем мире всего несколько случаев, поэтому неясно, излечима ли она. Но Женька верит, что все будет хорошо.

Женя пришел к нам с родителями - как же они изменились! Яна и Игорь уже не похожи на серые тени - растерянные и раздавленные страхом потерять единственного сына.

- Четыре месяца боролись за жизнь сына. Столько всего пережито, переплакано... Но мы словно переродились - не можем пройти мимо просьбы о помощи, откликаемся на каждую! А как иначе? Вот Женька - живой, рядом стоит сейчас, только потому, что тысячи людей скинулись ему на лечение. Мы на себе почувствовали, что такое "важен каждый сом"! Нас теперь не разубедить в том, что вместе можем спасти всех детей, чьи родители умоляют о помощи. Потому что видели, как это происходит. "Дзынь–дзынь–дзынь" - непрерывно взрагивает телефон, когда приходят сообщения о поступлении на счет: двадцать, сто, двести, пятьсот сомов. Каждый перевод не только пополнял копилку, но и вдыхал в нас силы бороться за жизнь сына. Хотим сказать СПАСИБО всем, кто помогал! - Яна с Игорем излучают невыразимую словами благодарность - она льется из их глаз, улыбок.

О Жене Кузикове мы писали в статье "Кунцкамера в животе" ("ВБ" от 3.12.2021. - Авт.). У мальчика редкая патология ЖКТ - желудок его достиг невероятных размеров, дно упиралось в тазовые кости. Пища не попадала в кишечник, гнила в желудке: мальчик умирал одновременно от истощения, обезвоживания и тяжелой интоксикации.

Хирурги республиканского центра охраны материнства и детства решили прооперировать мальчика - подшить тонкий кишечник ко дну желудка, чтобы пища "проваливалась" туда. Но когда они вскрыли брюшную полость, увидели, что кишечник тоже нужно оперировать. Хирурги провели его ревизию, но к оперированию желудка не приступили. У Жени упало давление, дальнейший наркоз он бы просто не выдержал. Как оказалось - именно это и спасло мальчика от пожизненной инвалидности.

- В Москве Женю осматривал главный хирург города. Он сказал, что наши врачи приняли единственно верное решение, удалив множественные спайки в кишечнике. Из–за них образовался труднопроходимый кишечный комок. А вот связки, которые поддерживают желудок, наоборот, очень слабые, поэтому он и опустился в таз. Это крайне редкий случай. Даже в Москве такие патологии - редкость, каждая из них становится "темой" научной диссертации. Но лечить их нужно совсем иначе - не хирургическим путем.

- Яна говорит о болезни сына словно медик. За четыре месяца ей пришлось досконально разобраться в том, как работает ЖКТ ее сына. Это важно для дальнейшей реабилитации Жени, которому назначено сложное комплексное лечение. Медикаменты,лечебная физкуль-тура, высокобелковое жидкое питание, жесткая диета. Из–за длительного обезвоживания у Жени сильно пострадала кожа на спине - на ней разрывы толщиной в палец. Из–за того, что почти месяц лежал в кровати, у него ослабли и сократились некоторые мышцы, пока не может полностью разгибать ноги в коленях. Но все это - решаемо. Главное, благодаря поддержке людей мы нашли своего доктора, он поставил нам точный диагноз и сопровождает дальнейшее лечение. Через полгода нам снова нужно будет ехать в Москву на коррекцию терапии, но думаю, что с этим уже справимся сами! У нас словно крылья выросли - хочется работать, помогать Жене и другим детям, - вступает в разговор Игорь. Сейчас он светится от счастья.

Женька же, смущенно улыбаясь, протягивает красный конверт.

- Это деньги, которые добрые люди собрали мне на лечение. Передайте их такому же, как я, ребенку, который борется за жизнь.

В конверте лежали сорок тысяч сомов. Через неделю мы передадим их Юлии Орловой - маме одиннадцатилетней Полины, которая тает на глазах. Врачи уже три года не могут поставить точный диагноз! Вариантов несколько: токсичный гепатит, тяжелый фиброз, цирроз. Девочку нужно везти в Москву на обследование - к тем же врачам, что и Женьку. Главное, денег собрать. В общем, эстафета от Жени принята, а в следующем номере мы расскажем, чем может помочь каждый из нас.