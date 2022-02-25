Нурлан Мотуев в соцсети обматерил стоматолога (видео)

В соцсетях распространяется видео Нурлана Мотуева, в котором он обращается к некоему стоматологу, используя ненормативную лексику:

"Ты два года воруешь мои видео и публикуешь в группе "Айылым". Нужно было модерировать сворованные видео, а не сталкивать мои публикации со всякими троллями. Я не читал эти комментарии, а мне передали те, кто их читал. Я изучил твою биографию, ты оказывается зубной техник. Конечно ты не умеешь петь и танцевать и придираешься к талантливым людям. Надеюсь увидев это видео, ты одумаешься", - говорит Мотуев.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику.