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Нурлан Мотуев в соцсети обматерил стоматолога (видео)

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- Назгуль Абдыразакова
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В соцсетях распространяется видео Нурлана Мотуева, в котором он обращается к некоему стоматологу, используя ненормативную лексику:

"Ты два года воруешь мои видео и публикуешь в группе "Айылым". Нужно было модерировать сворованные видео, а не сталкивать мои публикации со всякими троллями. Я не читал эти комментарии, а мне передали те, кто их читал. Я изучил твою биографию, ты оказывается зубной техник. Конечно ты не умеешь петь и танцевать и придираешься к талантливым людям. Надеюсь увидев это видео, ты одумаешься", - говорит Мотуев.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику.


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URL: https://www.vb.kg/414645
Теги:
Нурлан Мотуев, соцсети
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