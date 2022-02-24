Свобода - это знание чему подчиниться

Президент КР Садыр Жапаров 24 февраля издал указ о запрете всем гражданам страны забивать скот на похоронах. Понятно, что страна разделится на три лагеря: на тех, кто "за", кто "против" и кому всё равно. Противники пустят в ход банальные аргументы о традициях, свободе и так далее в этом духе. Сторонники же указа приведут примеры ненужного расточительства.

В общем здесь поле для инициативы огромное. Так что с выходом указа актуальный вопрос пока не решается ни юридически, ни морально. Юридически – потому что вряд ли существует механизм эффективного контроля за исполнением указа по всей стране, морально – потому что привычки сломать очень сложно. С другой стороны, те, кто не хотел или не имел возможности соблюсти устоявшиеся обряды, получили юридическую поддержку. Тем не менее, появление указа представляется своевременным и необходимым, потому что тенденции развития мирового кризиса заставят признать истинность афоризма, вынесенного в заголовок.

Вы спросите – при чём тут мировой финансовый кризис и как он связан с практикой забоя скота на похоронах в Кыргызстане? Действительно, казалось бы, в окружающем мире происходят тектонические события глобальной трансформации – пандемия, события в Казахстане, теперь вот кризис на Украине, проблемы с курсом доллара. Дальше – больше. Ждут возвращения Тайваня в лоно родины, инфляция в Турции, в США, "Северный поток – 2" и т.д. и т.п. При чём тут забой скота? У властей забот других нет? Одна приграничная проблема чего стоит, спросит обыватель. Мировой кризис набирает обороты. Начались глобальные процессы передела мира. Вполне возможно разделение территорий на зоны влияния разных стран.

Глобализация под эгидой одного гегемона завершилась. Передел мира всегда сопровождается стрельбой, грабежами, захватом территорий, голодом и болезнями. Дальновидные политики всегда готовятся к самому худшему. И в этом плане сохранение поголовья скота в стране – весьма дальновидная политика. Не говоря уже о том, что далеко не у всех граждан КР есть деньги для проведения масштабных поминок и многие вынуждены брать кредиты, залезать в долги для соблюдения мероприятий, которые считаются традицией. А представьте, что кто-то взял накануне кредит в долларах? Между прочим, некоторые аналитики уже заявили, что 100 сомов за доллар – далеко не предел. Не дай бог, конечно.

Я уже писал как-то, что политика Садыра Жапарова по реформированию механизма госуправления представляется стратегией по подготовке страны к предстоящим мировым катаклизмам. Указ о запрете забоя скота в этом смысле вполне логичен в рамках тенденции к проявлению кризиса единой мировой долларовой системы. Вспомним налоговую реформу, льготы для малоимущих. А планы по строительству малых ГЭС, мини-ГЭС и даже атомной ЭС? У нас, что, воды мало для ГЭС? В том-то и дело, что по прогнозам некоторых учёных в Центральной Азии в ближайшие 50 лет остро встанет проблема дефицита воды. Словом, все эти аргументы сейчас вполне могут выглядеть неубедительными. Точно так же год назад прогнозы некоторых аналитиков о конфликте в Казахстане вызывали кое у кого улыбку. Однако те, кто видит политические тенденции, не смеются. Но и не унывают. Потому что они люди свободные – знают, чему подчиниться. В том числе, казалось бы, малозначительному указу о забое скота.

Автор: Талант Джумабаев