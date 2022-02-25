Главы МВД Кыргызстана и Казахстана встретились в Нур-Султане

В Нур-Султане вчера, 24 февраля, состоялась встреча министра внутренних дел Кыргызстана Улана Ниязбекова с министром внутренних дел Казахстана Ерланом Тургумбаевым.

Как сообщает пресс-служба МВД КР, визит кыргызстанской делегации в Министерство внутренних дел Казахстана носит ознакомительный характер. Было отмечено, что прежде всего интересует опыт полиции Казахстана в сфере цифровизации, а также в целом положительный опыт реформирования деятельности органов внутренних дел.

Вместе с министром МВД в поездке также находятся заместитель министра внутренних дел Суюнбек Ниязбеков, начальник Управления международного сотрудничества МВД КР Нурбек Жангабылов, начальник службы общественной безопасности МВД КР Сталбек Рахманов.

"Должен отметить, что наша прошлогодняя встреча в Алматы стала основой активизации двустороннего сотрудничества между нашими министерствами. По ее результатам, на уровне руководителей территориальных органов внутренних дел разрешаются деловые вопросы взаимодействия в правоохранительной деятельности. Эффективнее стали вести работу оперативные подразделения по линии уголовного розыска, наркопреступности и нелегальной миграции. А это показатель высокой степени дружественных отношений между нашими ведомствами. Уверен, что сегодняшняя встреча создаст плодотворную почву для продолжения и развития двустороннего взаимодействия, укрепления дружественных отношений между нашими министерствами. Мы придаем высокое значение укреплению сотрудничества и тесному взаимодействию с МВД Казахстана по всем направлениям нашей деятельности" – сказал в ходе встречи глава МВД Кыргызстана Улан Ниязбеков.