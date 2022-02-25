В Бишкеке проходит мирный митинг против нападения России на Украину

Сегодня в Бишкеке возле посольства РФ в КР проходит мирный митинг против военной агрессии России в отношении Украины.

В акции принимают участие представители Международной федерации по правам человека (FIDH), правозащитного движения "Бир Дуйно Кыргызстан" и Центра по защите прав человека "Кылым шамы".

"Гражданское общество не может молчать, когда Россия в очередной раз нарушает свои обязательства по международному праву. Поэтому мы обращаемся с этим призывом к предотвращению вооруженной агрессии со стороны России и неизбежного взрыва нарушений международного права в области прав человека и международного гуманитарного права", - заявила директор ПД "Бир Дуйно" Толекан Исмаилова.