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В Бишкеке проходит мирный митинг против нападения России на Украину

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня в Бишкеке возле посольства РФ в КР проходит мирный митинг против военной агрессии России в отношении Украины.

В акции принимают участие представители Международной федерации по правам человека (FIDH), правозащитного движения "Бир Дуйно Кыргызстан" и Центра по защите прав человека "Кылым шамы".

"Гражданское общество не может молчать, когда Россия в очередной раз нарушает свои обязательства по международному праву. Поэтому мы обращаемся с этим призывом к предотвращению вооруженной агрессии со стороны России и неизбежного взрыва нарушений международного права в области прав человека и международного гуманитарного права", - заявила директор ПД "Бир Дуйно" Толекан Исмаилова.


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URL: https://www.vb.kg/414655
Теги:
митинг, посольство, Россия, Украина, Бишкек, Кыргызстан
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