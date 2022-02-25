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В Кыргызстане пройдет выставка зарубежных вузов

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане пройдет ежегодная образовательная выставка WOEXPO для желающих получить международное образования.

Как сообщает компания-организатор выставки World of Education, к участию в выставке приглашено более 40 университетов из разных стран мира.

Выставка пройдет 4 марта в Оше, 5 марта - в Бишкеке.

Представители учебных заведений предоставят разнообразные и инновационные программы обучения, способствующие вашему будущему в получении международного образования.

Вход на выставку бесплатный, но всем желающим нужно предварительно зарегистрироваться.


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URL: https://www.vb.kg/414656
Теги:
абитуриент, вуз, образование
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