В Кыргызстане пройдет выставка зарубежных вузов

В Кыргызстане пройдет ежегодная образовательная выставка WOEXPO для желающих получить международное образования.

Как сообщает компания-организатор выставки World of Education, к участию в выставке приглашено более 40 университетов из разных стран мира.

Выставка пройдет 4 марта в Оше, 5 марта - в Бишкеке.

Представители учебных заведений предоставят разнообразные и инновационные программы обучения, способствующие вашему будущему в получении международного образования.

Вход на выставку бесплатный, но всем желающим нужно предварительно зарегистрироваться.