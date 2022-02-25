Список медицинских вузов у которых будут отозваны формы №6

В Кыргызстане у 12 частных медицинских вузов планируется отзыв формы №6, в связи с несоответствием установленным нормам, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сообщается, что согласно постановления правительства от 23 июля 2018 года №334 "Об утверждении временного положения о порядке лицензирования образовательной деятельности в Кыргызской Республике" проведение экспертной оценки при согласовании для лицензирования образовательной деятельности, выдача формы №6 (наличие клинических баз и оборудований медицинского назначения) осуществляется уполномоченным органом по здравоохранению, то есть Министерством здравоохранения.

Экспертная комиссия Минздрава КР проводит оценку уровня соответствия материально-технической, клинических баз и оборудований медицинского назначения лицензионным требованиям медицинской и фармацевтической образовательной деятельности в сфере здравоохранения.

В 2021 году экспертная комиссия Министерства здравоохранения КР проводила проверку, где были выявлены несоответствия в использовании клинических баз установленным стандартам.

В связи с вышеизложенным, по поручению министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, у 12 частных медицинских образовательных учреждений будут отозваны формы №6, так как у данных учреждений использование клинических баз не соответствует установленным нормам.

В остальных 5 частных медицинских образовательных организациях, до 15 марта 2022 года комиссия Минздрава КР с выездом на места будет проводить анализ использования клинических баз медицинскими образовательными организациями.

"В прошлом году, экспертная комиссия проводила проверку, тогда и были выявлены несоответствия в использовании клинических баз у некоторых медицинских образовательных организаций. В связи с чем мной принято решение о проведении дополнительной проверки только в 5 частных медицинских образовательных учреждениях, а у остальных отозвать документы. Также хочу отметить, что планируются проверки и в медицинских колледжах республики", - сказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Список медицинских образовательных организаций в которых будут проведены проверки:

Международный университет "Ала-Тоо"; "Азиатский Медицинский Институт имени Саткынбая Тентишева"; Международная высшая школа медицины; Учреждение "Салымбеков университет"; ЕУ Международный медицинский университет.

Список медицинских образовательных организаций у которых будут отозваны формы №6: