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Список медицинских вузов у которых будут отозваны формы №6

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане у 12 частных медицинских вузов планируется отзыв формы №6, в связи с несоответствием установленным нормам, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сообщается, что согласно постановления правительства от 23 июля 2018 года №334 "Об утверждении временного положения о порядке лицензирования образовательной деятельности в Кыргызской Республике" проведение экспертной оценки при согласовании для лицензирования образовательной деятельности, выдача формы №6 (наличие клинических баз и оборудований медицинского назначения) осуществляется уполномоченным органом по здравоохранению, то есть Министерством здравоохранения.

Экспертная комиссия Минздрава КР проводит оценку уровня соответствия материально-технической, клинических баз и оборудований медицинского назначения лицензионным требованиям медицинской и фармацевтической образовательной деятельности в сфере здравоохранения.

В 2021 году экспертная комиссия Министерства здравоохранения КР проводила проверку, где были выявлены несоответствия в использовании клинических баз установленным стандартам.

В связи с вышеизложенным, по поручению министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, у 12 частных медицинских образовательных учреждений будут отозваны формы №6, так как у данных учреждений использование клинических баз не соответствует установленным нормам.

В остальных 5 частных медицинских образовательных организациях, до 15 марта 2022 года комиссия Минздрава КР с выездом на места будет проводить анализ использования клинических баз медицинскими образовательными организациями.

"В прошлом году, экспертная комиссия проводила проверку, тогда и были выявлены несоответствия в использовании клинических баз у некоторых медицинских образовательных организаций. В связи с чем мной принято решение о проведении дополнительной проверки только в 5 частных медицинских образовательных учреждениях, а у остальных отозвать документы. Также хочу отметить, что планируются проверки и в медицинских колледжах республики", - сказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Список медицинских образовательных организаций в которых будут проведены проверки:

  1. Международный университет "Ала-Тоо";
  2. "Азиатский Медицинский Институт имени Саткынбая Тентишева";
  3. Международная высшая школа медицины;
  4. Учреждение "Салымбеков университет";
  5. ЕУ Международный медицинский университет.

Список медицинских образовательных организаций у которых будут отозваны формы №6:

  1. Университет АДАМ (БФЭА);
  2. УНПК "Международный университет Кыргызстана" (УНПК МУК);
  3. Образовательное учреждение ВПО Международный медицинский институт "Авиценна";
  4. Международный медицинский университет;
  5. Роэль Метрополитен Университет;
  6. ОсОО "АВС" Академия;
  7. Международный университет медицины и науки;
  8. Международный университет науки и бизнеса;
  9. Учреждение "Бишкекский международный медицинский институт";
  10. Научно-исследовательский медико-социальный институт;
  11. Кыргызский медико-стоматологический институт;
  12. Ошский международный медицинский университет.


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URL: https://www.vb.kg/414657
Теги:
вуз, лицензия, образование, Кыргызстан, медицина, Минздрав, Алымкадыр Бейшеналиев
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