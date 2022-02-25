В Бишкеке прошла межвузовская олимпиада по акушерству и гинекологии

В Бишкеке в Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева (КГМА) прошла вторая межвузовская олимпиада по акушерству и гинекологии, посвященная памяти профессора Чолпон Калканбаевой, сообщает пресс-служба Минздрава.

Олимпиада проводилась на двух языках, русском и английском, на тематику безопасного материнства и планирования семьи. В олимпиаде приняли участие 10 команд, в том числе пять команд из КГМА, две – из Джалал-Абадского государственного университета им. Б. Осмонова, по одной команде из Кыргызско-Российского Славянского университета, Ошского государственного университета, Азиатского медицинского института.

Участники показали высокий уровень теоретических знаний и практических навыков по оказанию помощи при неотложных акушерских состояниях и гинекологии. Первые два места заняли команды КГМА, в том числе одна - с английским языком обучения. Третье место заняла команда из Кыргызско-Российского Славянского университета.