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В Бишкеке прошла межвузовская олимпиада по акушерству и гинекологии

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке в Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева (КГМА) прошла вторая межвузовская олимпиада по акушерству и гинекологии, посвященная памяти профессора Чолпон Калканбаевой, сообщает пресс-служба Минздрава.

Олимпиада проводилась на двух языках, русском и английском, на тематику безопасного материнства и планирования семьи. В олимпиаде приняли участие 10 команд, в том числе пять команд из КГМА, две – из Джалал-Абадского государственного университета им. Б. Осмонова, по одной команде из Кыргызско-Российского Славянского университета, Ошского государственного университета, Азиатского медицинского института.

Участники показали высокий уровень теоретических знаний и практических навыков по оказанию помощи при неотложных акушерских состояниях и гинекологии. Первые два места заняли команды КГМА, в том числе одна - с английским языком обучения. Третье место заняла команда из Кыргызско-Российского Славянского университета.


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URL: https://www.vb.kg/414659
Теги:
вуз, образование, Бишкек, медицина
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