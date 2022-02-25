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Дайырбек Орунбеков обратился к митингующим против войны на Украине

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- Бакыт Басарбек
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Журналист, общественный деятель Дайрыбек Орунбеков на своей странице в соцсети обратился к представителям неправительственного сектора Кыргызстана, которые в конфликте между Россией и Украиной открыто выступают на стороне украинцев.

"Уважаемые неправительственные организации, проамериканские гражданские активисты.

Да, правильно, что вы желаете мира, но давать оценку войне между двумя странами, обвинять одну сторону и высмеивать их главу государства – это уж слишком.

И что же сделали Америка и западные страны, которые провоцировали, поддерживали и толкали Украину на войну?

Когда опасность нависла над их головами, они бросили ее. Не стали помогать.

Однако вы - те, кто получает американские гранты, обвиняете Путина и созываете людей на митинг. Ваш митинг никому не поможет (может быть, вы отрабатываете свои гранты), наоборот принесет больше вреда.

Например, не исключено, что украинские и западные СМИ покажут ваш митинг на своих сайтах с фотографиями, заявив, что "Кыргызстан провел митинг в поддержку Украины и против России".

По сути, им все равно, что выйдут 5-6 проамериканских грантоедов.

Возможно, это окажет негативное влияние на отношения между Россией и Кыргызстаном. Сегодня миллионы кыргызстанцев находятся в трудовой миграции.

Вы не подумали, что ваши бездумные митинги и мероприятия негативно повлияют на миллионы наших кыргызских соотечественников?

В погоне за очередным грантом, не суйте свой нос, не ввязывайтесь в конфликт между двумя большими странами, в этот раз посидите тихо дома.

Русские и украинцы - родственные народы. Они сами решат, что делать дальше, какое ваше дело? Подожмите свои хвосты, не дурите!

Уважаемые правоохранительные органы, прошу вас принять меры, учитывая интересы и безопасность миллионов кыргызов в России, запретить подобное мероприятие, которое может привести к разрыву кыргызско-российских отношений. Почти в каждой семье есть родственники, находящиеся в России.

Не надо выходить в одиночку и говорить от имени всего Кыргызстана и кыргызстанцев", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/414662
Теги:
Россия, Украина, Кыргызстан
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