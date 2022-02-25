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В Кыргызстане 1,4 млн человек привито первой дозой от COVID-19

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане 1,4 млн человек получили первую дозу вакцинации от коронавируса. Об этом на пресс-конференции сегодня, 25 февраля, сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики МЗ Гульбара Ишенапысова, сообщает пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что первый этап вакцинации от коронавируса стартовал в марте 2021 года. Согласно Национального плана развертывания вакцинации, в основном были вакцинированы приоритетные группы - это медработники, соцработники, педагоги, сотрудники силовых структур, лица с хроническими заболеваниями.

Охват медицинских работников второй дозой составил 80%.

Охват работников сферы образования - 80%.

Охват населения старше 60 лет второй дозой составил 31%.

На сегодняшний день вакцинировано:

  1. 1 424 068 человек первой дозой или 63%,
  2. 1 151 374 человек второй дозой или 51%.

С 20 декабря 2021 года начата иммунизация бустерной дозой на всей территории республики всем желающим гражданам, ранее получившим полный курс первичной вакцинации против COVID-19.

110 995 человек привиты бустерной дозой.


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URL: https://www.vb.kg/414666
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, вакцинация
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