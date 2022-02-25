В Кыргызстане 1,4 млн человек привито первой дозой от COVID-19

В Кыргызстане 1,4 млн человек получили первую дозу вакцинации от коронавируса. Об этом на пресс-конференции сегодня, 25 февраля, сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики МЗ Гульбара Ишенапысова, сообщает пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что первый этап вакцинации от коронавируса стартовал в марте 2021 года. Согласно Национального плана развертывания вакцинации, в основном были вакцинированы приоритетные группы - это медработники, соцработники, педагоги, сотрудники силовых структур, лица с хроническими заболеваниями.

Охват медицинских работников второй дозой составил 80%.

Охват работников сферы образования - 80%.

Охват населения старше 60 лет второй дозой составил 31%.

На сегодняшний день вакцинировано:

1 424 068 человек первой дозой или 63%, 1 151 374 человек второй дозой или 51%.

С 20 декабря 2021 года начата иммунизация бустерной дозой на всей территории республики всем желающим гражданам, ранее получившим полный курс первичной вакцинации против COVID-19.

110 995 человек привиты бустерной дозой.