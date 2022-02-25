ЮНИСЕФ передал Минздраву предметы гигиены и санитарии на 13 миллионов сомов

В Кыргызстане ЮНИСЕФ предоставляет Министерству здравоохранения КР предметы водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) на сумму свыше 13 миллионов сомов для распределения в 14 клинических больницах и родильных домах. Сообщает пресс-служба организации.

Предметы ВСГ состоят из 30 автоматических стиральных машин, 434 профессиональных уборочных тележек и более 17 000 средств для санитарной чистки.

На церемонии передачи присутствовали заместитель министра здравоохранения Улукбек Бектурганов, Начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова и Представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане Кристин Жольм.