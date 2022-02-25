Погода
$ 92.87 - 93.87
€ 104.87 - 105.87

ЮНИСЕФ передал Минздраву предметы гигиены и санитарии на 13 миллионов сомов

50  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане ЮНИСЕФ предоставляет Министерству здравоохранения КР предметы водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) на сумму свыше 13 миллионов сомов для распределения в 14 клинических больницах и родильных домах. Сообщает пресс-служба организации.

Предметы ВСГ состоят из 30 автоматических стиральных машин, 434 профессиональных уборочных тележек и более 17 000 средств для санитарной чистки.

На церемонии передачи присутствовали заместитель министра здравоохранения Улукбек Бектурганов, Начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова и Представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане Кристин Жольм.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414669
Теги:
Минздрав, ЮНИСЕФ, Кыргызстан, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  