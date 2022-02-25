В Кыргызстане отметили День Ходжалинского геноцида и национального траура

Вчера представители азербайджанской диаспоры, депутаты Жогорку Кенеша, ученые, общественные деятели Кыргызстана почтили память невинных жертв Ходжалинской трагедии - массового убийства жителей азербайджанского города Ходжалы. Прошло 30 лет со дня трагедии Ходжалы, но память о той зверской расправе жива, и боль по-прежнему сильна.

Фотографии, сделанные тогда в Ходжалы, потрясают своей правдивостью. Столько в них боли, крови, слез, смерти. И каждая - момент тех просто чудовищных событий: убитые дети, женщины, старики. И везде трупы, страдание, плач. Как сказал один из выступающих на поминальной встрече, это обыкновенный фашизм. По своей сути Ходжалинская трагедия стоит в одном ряду со зверствами фашистов, от которых они сами сходили с ума.

"История знает много случаев геноцида. Но Ходжалинский – одно из самых страшных кровавых событий в мире. Иногда я спрашиваю себя, почему это произошло? Почему люди, которые знают о Бабьем Яре, Хатыни, Лидице, не остановились перед таким вероломством? У меня только один ответ: это случилось из-за двойных стандартов. Иногда мы замалчиваем происходящее, не хотим акцентировать на нем внимание. Даже сегодня многие люди стараются много не говорить о трагедии Ходжалы или говорят шепотом. Но они не понимают, что бумеранг обязательно вернется. А чтобы этого не случилось, мы должны открыто сказать: нет геноциду нигде. Потому что геноцид, этнические чистки ничем, даже самыми благими намерениями нельзя оправдать, поскольку это – преступление против человечества", - сказал в интервью VB.KG Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Сейфаддин оглы Гандилов.

Как отмечали участники встречи, 30 лет прошло, но боль от геноцида, совершенного вооруженными силами Армении в азербайджанском городе Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в отношении азербайджанских мирных жителей, не утихает. Геноцид был намеренной государственной политикой Армении, он является составной частью политики этнической чистки, поэтапно осуществлявшейся армянскими шовинистическими кругами против азербайджанского народа. Экс–президент Армении Серж Саргсян в интервью британскому эксперту Томасу де Ваалу открыто признал целенаправленный характер Ходжалинской резни: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип".

Это жуткое признание подтверждают и кадры документального фильма. Вооруженные силы Армении стерли город с лица земли. Только по официальным данным, 613 человек были убиты, из них 63 ребенка, 106 - женщины. 1275 человек были взяты в плен и стали заложниками. Судьба еще сотен человек, взятых в заложники, до сих пор неизвестна. Многие жертвы были сожжены заживо, отрубали головы даже детям, кому–то выкалывали глаза, отрезали уши. Следы издевательств были обнаружены на телах беременных женщин. И этих людей убивали только за то, что они азербайджанцы и жили в Ходжалы. Многие из присутствующих в зале плакали во время фильма.

В результате захватнической политики Армении 20 процентов территории Азербайджана были оккупированы и более одного миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами на родной земле.

"Для всех, у кого есть сердце, это – большая трагедия. Наша страна столкнулась с ней, и мы не желаем никому испытать эту боль, - добавил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Сейфаддин оглы Гандилов.

По его словам, азербайджанский народ столкнулся с этим только потому, что армянские идеологи стремились претворить в жизнь безумную идею под названием "Великая Армения от моря до моря". И для этого выбрали целью уничтожение азербайджанского народа. "Наши соседи присваивали нашу культуру, обычаи, традиции и хотели присвоить и наши территории. Но мудрый, гордый азербайджанский народ нашел в себе силы и освободил свои оккупированные армянами земли под руководством великого сына азербайджанского народа, президента страны Ильхама Алиева в течение 44-дневной войны", - сказал посол.

"Нет, мы не отомстили. У нас даже сейчас, после всего случившегося, нет этого чувства. Мы не тот народ, который живет жестокостью и ненавистью. Но то, что произошло, должны помнить все. И мы готовы жить вместе с армянами, которые сейчас там живут. Но для этого нужно, чтобы они признали территориальную целостность Азербайджана, приняли нашу Конституцию, и тогда они станут полноправными гражданами нашей страны. Об этом говорит и наш президент", - добавил он.

По словам посла Латифа Сейфаддин оглы Гандилова, азербайджанцы отмечают эту скорбную дату со слезами на глазах, в молитвах поминают погибших во время тех кровавых событий. "17 стран, 24 штата Америки, многие международные структуры признали Ходжалинские события геноцидом. И я обращаюсь к братьям-кыргызам: не оставайтесь в стороне. Уверен, что придет время и все, причастные к тем событиям, ответят перед мировым сообществом. Все, кто побывал и увидел наши разрушенные города и села, от которых остались руины, назвали увиденное Хиросимой 20 века", - отметил Латиф Сейфаддин оглы Гандилов.

Как он далее сказал в интервью VB.KG, сейчас освобожденные города и населенные пункты восстанавливаются.10 ноября 2020 года было подписано трехстороннее соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией. Сейчас на освобожденной территории находятся миротворческие силы России, которые обеспечивают мирную ситуацию. И это дает возможность Азербайджану для восстановления освобожденных территорий.

… Я дважды была в Азербайджане. Но в первый раз не почувствовала такого единения народа, такого доверия к президенту страны, как во время последней командировки осенью прошлого года. И можно с уверенностью считать, что это была последняя война за Карабах. С таким народом и президентом иначе быть уже не может…

Конфликт, слава Богу, закончился. Теперь в возвращающемся к мирной жизни Карабахе и, в частности, в городе Шуше, за который шли особо ожесточенные сражения, уже не стреляют. В чем убедилась я сама, побывав там. Но многое еще напоминает о трагедии.

По обеим сторонам проложенной в рекордно короткие сроки дороги в Шушу, как нам сказали, возможно, лежат мины. Сколько их, никто точно не знает. Азербайджан требует передать ему карты заминированных бывших оккупированных территорий, но в Армении на самом высоком уровне заявили сначала, что у них нет таких карт. В результате отказа передать карты уже погибли или получили тяжелые ранения не менее 150 мирных граждан и военнослужащих. Недавно некоторые карты были переданы, однако их достоверность составляет всего лишь 25 процентов. Поэтому требование Азербайджана остается в силе. И сколько людей еще пострадает, известно разве что Господу богу. Уже в мирное время двое азербайджанских коллег-журналистов подорвались на одной из мин и погибли.

И когда видишь вдоль дороги сколоченные крест-накрест доски, означающие, что здесь опасная зона, окопы, руины домов некогда процветающих деревень, а ныне безжизненных, покосившиеся памятники на могилах, осознаешь сколько боли, страданий перенес азербайджанский народ за эти годы, сколько здесь пролито безвинной крови. Масштаб разрушений настолько огромен, а количество оставленных мин настолько велико – считают, их сотни тысяч - что о возвращении мирной жизни в Карабахе можно говорить не раньше, чем года через 2-3. Хотя, судя по тому, какими темпами он восстанавливается, можно предположить, что, возможно, это произойдет и раньше.

Слишком велико желание азербайджанского народа вернуться в родные места. Каждый азербайджанец в течение 30 с лишним лет жил с этим желанием. Президент страны, побывавший здесь после освобождения, пообещал восстановить Карабах: "Мы восстановим эти земли, потому что их хозяевами являемся мы - азербайджанский народ".