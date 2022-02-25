Тилек Усупов призвал горожан проголосовать за самого "достойного кандидата"

Общественный деятель и глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов призвал жителей Свердловского и Первомайского районов на повторных выборах депутатов проголосовать, по его словам, за самого достойного кандидата - "против всех". Мнением по этому поводу он поделился с редакцией vb.kg.

"Выборы - сегодняшний актуальный вопрос, так как прошлые выборы закончились с таким результатом, что кандидат "против всех" выиграл в двух районах - Свердловском и Первомайском и занял второе место в Октябрьском и Ленинском. Складывается впечатление, что и на этих выборах в двух районах снова выиграет кандидат - "против всех". По крайней мере, к этому есть все предпосылки. В любом случае я призываю всех жителей Свердловского и Первомайского районов принять участие на повторных выборах, не оставаться в стороне и отдать свой голос самому достойному кандидату "против всех", - сказал он.