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Какие вакцины против COVID-19 есть в Кыргызстане и как были получены

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- Айжан Мамбеталиева
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Министерство здравоохранения проводит работу по обеспечению населения вакцинацией против коронавирусной инфекции с 2020 года.

Кыргызстан, официально выполнив все страновые обязательства, вошел в механизм COVAX, также вакцины были закуплены за счет республиканского бюджета и оказана донорская помощь Всемирным Банком, Азиатским Банком Развития и Исламским Банком.

Всего поступили и закуплены – 6 168 200 доз вакцин, из них:

  1. 1 428 000 доз – в рамках механизма COVAX;
  2. 2 280 200 доз – гуманитарная помощь;
  3. 2 460 000 доз – республиканский бюджет;

На сегодня использовано всего 2 686 437 доз вакцин, имеются в остатке – 3 481 763 доз. Эти дозы будут использоваться для дополнительной и повторной вакцинации населения.

Поступили:

  1. Синофарм – 4 миллиона 448 тысяч 800 доз, из них 2 миллиона 350 тысяч за счет республиканского бюджета, 1 миллион 800 тысяч гуманитарная помощь КНР, 298 тысяч 800 доз в рамках механизма COVAX.
  2. Спутник V – 120 тысяч доз, из них 10 тысяч доз гуманитарная помощь.
  3. AstraZeneca – 549 тысяч 760, из них гуманитарная помощь 95 тысяч доз (Польша 55 тысяч доз, Азербайджан 40 тысяч доз), в рамках механизма COVAX 454 тысяч доз.
  4. QazVac – 25 тысяч доз, гуманитарная помощь Казахстана.
  5. Pfizer – 458 тысяч 640 доз в рамках механизма COVAX (пожертвование США).
  6. Спутник Лайт – 200 тысяч доз, гуманитарная помощь России.
  7. Sinovac - 150 тысяч доз, гуманитарная помощь Турция.
  8. Moderna – 216 тысяч доз в рамках механизма COVAX (пожертвование Франция).

На 2022 год в рамках механизма COVAX ожидаются поставки 100 тысяч 800 доз вакцин производства Moderna.


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URL: https://www.vb.kg/414674
Теги:
вакцина, Кыргызстан, COVID-19, COVID, вакцинация, Минздрав
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