К чему приведет "убийство" частных медвузов в КР? Разбираемся вместе

Буквально неделю назад в СМИ появилась информация о том, что Министерство здравоохранения предоставило список 17 частных медицинских учебных заведений, которые могут закрыться в Кыргызстане. По словам главы ведомства Алымкадыра Бейшеналиева, остаются три государственных вуза, где продолжится подготовка кадров, остальные же должны быть закрыты. Но мы понимаем, что живем в цивилизованном обществе, где по прихоти одного человека резко что-то меняться не должно, тем более в таком серьезном вопросе, как подготовка молодых медиков. Мы провели свою аналитику относительно данного вопроса. Давайте разберемся по порядку.

Один из поводов поднять данную тему - это якобы засилие медицинских университетов в Кыргызстане. Плюс есть мнение, что выпускники сдают экзамены не очень хорошо. Однако можно ли обвинять новые вузы в низком качестве обучения? Ведь у них еще первые студенты не окончили обучение. Проблема с выпускниками в основном идет у старых вузов.

Появление новых университетов заставило прежние университеты двигаться совсем по-другому

Даже если взять, к примеру КГМА, то в последние годы вуз старается повышать качество образования в связи с конкуренцией со стороны частных вузов. Если "убьют" частные университеты, то государственные вузы могут расслабиться и перестать развиваться. Нормальная здоровая конкуренция должна быть. Нужно поставить жесткие рамки требований. ПиЭМСи (Пакистанский медицинский Совет) выставил высокий критерий, что вуз должен иметь международную аккредитацию в агентствах, признанных Всемирной федерацией медицинского образования. В нашем регионе таким агентством является Независимое аккредитационное агентство (аккредитации и рейтинга (НААР).

Нужно задуматься над качеством

За последние два года, кроме двух государственных (КГМА и ОшГУ) ряд частных вузов (например, Университет Адам, Университет Ала-Тоо, ВШМ, МУК ), несмотря на трудности, возникшие при подготовке медиков в условиях пандемии COVID-19, смогли доказать, что соответствуют требуемым критериям, некоторые пока не смогли выполнить высокие стандарты НААР. Возникает закономерный вопрос: почему в наших структурах нет доверия к результатам работы международных экспертов. Ведь если в числе экспертов присутствуют представители соседних стран, то они могут выявлять какие-то недостатки либо давать рекомендации, потому что системы здравоохранения более или менее тождественны. Если же в комиссии присутствуют только отечественные эксперты, которых набирают со всех наших вузов, то это уже заинтересованные лица, которые не особо будут рады давать положительную оценку своим конкурентам. Если же аккредитацию производят специалисты из-за рубежа, например из России, стран Европы, то данная оценка будет являться правдивой, потому что нет конфликта интересов, и обычно из этих стран такими проверками занимаются наиболее компетентные и непредвзятые люди.

Другая проблема - это рекрутинговые агентства

Нашим надзорным органам и Минздраву нужно следить именно за ними. К примеру, в некоторые частные медицинские вузы не берут с низким баллом по выпускному тесту (аналог нашего ОРТ). Это разве плохо? Если данный принцип набора будет сохраняться, то качество поступающих абитуриентов будет на достаточно высоком уровне. Но не все университеты соблюдают это. Ведь это бизнес для некоторых, они берут и с низким баллом. Вот такие случаи и нужно выявлять, и проверять, а не всех грести под одну гребенку. А представители некоторых рекрутинговых агентств пытаются провести абитуриентов в вузы даже с низким баллом выпускного экзамена. Плюс узнать ценовую политику таких организаций и разобраться, за что именно платит студент, ведь, помимо учебы, есть и другие бытовые расходы. Таких недобросовестных специалистов и нужно выявлять.

Свои клиники

Нельзя подвергать сомнению тот факт, что без наличия сильной клинической базы не может быть качественной подготовки медицинских специалистов. Вопрос в том, какой должна быть эта клиническая база. Все чаще от чиновников слышны требования, что частные вузы должны иметь свои частные клиники, ссылаясь на зарубежный опыт. Однако нужно понимать, что во многих зарубежных странах система социальной поддержки и оплата лечения построены на страховых полисах, которые могут быть предъявлены больными в клиниках любой принадлежности. А в наших условиях, когда гражданин платит за лечение и палату в частной клинике, он не особо желает, чтобы толпа студентов заходила к нему и практиковалась на нем. Не за это он заплатил. В этом тоже есть своя проблема.

В то же время в стране большое количество лечебных заведений, в которых наши граждане не могут получить качественные медицинские услуги из-за отсутствия ремонта, устаревшего оборудования, возможности применять новые медицинские технологии.

Может, есть смысл заставить частный бизнес, подтвердивший качество обучения, работать на поддержку государственных лечебных заведений и поддержать социально незащищенные слои населения, открыв им доступ к нормальному лечению, а не плодя новые частные лечебные заведения, которые не по карману большинству кыргызстанцев?

Теперь, давайте допустим, частные медицинские вузы закроют. Считаем минусы

Во-первых, вы представляете сколько сотрудников 17 университетов окажутся без работы? Это и преподавательский состав, и уборщицы, и охранники, а также администрация и т.д.

Во-вторых, в основном в частных медицинских университетах обучаются иностранцы (преимущественно пакистанцы и индийцы) общей численностью около 30000 студентов. Стоимость одного контракта варьируется от 1000 да 2500 долларов. Эти деньги уходят на содержание и развитие вузов, достойную зарплату преподавателям, на качественные методические пособия, аренду либо покупку земли под постройку корпусов, также с этих денег идут налоги нашему государству. Помимо учебы, иностранные студенты снимают жилье в Кыргызстане, питаются, пользуются транспортом.

Происходит так называемый мультипликативный эффект, когда наши граждане зарабатывают благодаря расходам этих обучающихся. В целом, идет колоссальное пополнение бюджета. Ну и каких доходов лишится бюджет нашего государства и наши граждане? Правильно, без экспорта образовательных услуг наша экономика будет претерпевать еще более кризисные моменты, чем прежде.

В-третьих: Пропадет здоровая конкуренция. Чем больше вузов, тем больше конкуренции, а соответственно рост уровня обучения и молодых выпустившихся кадров.

В-четвертых: Развитие культурного обмена. Когда мы соприкасаемся с культурами разных народов, развиваемся, делаем жизнь интереснее. Чем больше людей разных народов, тем цивилизованнее будет наш народ. У нас богатая национальная культура, также и мы показываем им свою культуру, распространяем среди других национальностей, даже не выезжая из страны. Так что это тоже минус для нашей культуры.

Вывод. Должен быть разработан комплекс практических мер, спокойно, структурированно, четко и обоснованно. В первую очередь брать в расчет интересы страны, экономики, студентов, людей, которые с ними работают, пациентов. То есть создать максимально удобную систему, чтобы было выгодно для всех, чтобы давать качественные образовательные и медицинские услуги. Ведь возможности у нас есть. Нужно переходить к адекватному сотрудничеству и государственно-частному партнерству (закрепить клиники за вузами, оказывать всестороннюю поддержку частным университетам и т.д.) Необходимо создать четкую схему работы, это задача государственных органов, а не проблема учебных заведений. Надеемся, что данный вопрос решится положительно, ведь от хорошего результата выиграют все. И государство, и частные медицинские вузы, и экономика страны.