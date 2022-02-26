Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 26 февраля, утром на Большой сцене детям покажут сказку Владимира Гольдфельда "Иван да Марья". Вечером здесь же вниманию уже взрослой публики представят трагифарс "Гроза" по мотивам знаменитой пьесы Александра Островского.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В воскресенье, 27 февраля, утром на Большой сцене сказка Валерия Крайнова "Принцесса-Лягушка". Вечером здесь же артисты театра сыграют народную музыкально-танцевальную мелодраму "Нежность Натахи" по пьесе Николая Коляды.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня, 26 февраля, приглашает зрителей насладиться шедевром русской оперной классики – оперой Петра Чайковского "Евгений Онегин".

Начало в 17 часов.

В воскресенье, 27 февраля, на этой сцене покажут балет Бориса Асафьева "Бахчисарайский фонтан" в трех действиях.

Начало в 17 часов.

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева сегодня, 26 февраля, и в воскресенье, 27 февраля, можно посмотреть спектакль-притчу "Дуйно-Ирмем" ("Мир-мгновенье") по пьесе "Малыш и мама" Андрея Зинчука.

Начало в 14 часов.

В Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 27 февраля, по многолетней традиции покажут самым юных зрителям две волшебных сказки: на русском и кыргызском языках. Малыши увидят спектакли "Маша+Миша" и "Туулган кун".

Начало представлений в 11 и 12 часов.

В галерее "Дубовый парк" сегодня, 26 февраля, и в воскресенье, 27 февраля, проходит фотовыставка "Красота моими глазами". Свои 26 работ представляют вниманию публики молодые авторы. Данная выставка – их видение таких тем, как "толерантность", "красота в повседневной жизни", "мое понимание красоты". Все участники выставки прошли мастер-класс по мобильной фотографии в Бишкеке, Джалал-Абаде и Оше под руководством молодого художника Асана Кубанычбек уулу.

Приходите с 11 до 17 часов.

Галерея "Дубовый парк" находится по адресу: улица Пушкина, 78 А.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 4 марта откроется выставка "Мир глазами мусульманки".

Какие проблемы общества и мира волнуют современную женщину-мусульманку? Что она хочет сказать и выразить через свое творчество? Совместимы ли вера и искусство? Ответы на эти вопросы будут представлены в рамках данного культурного события. Посетители выставки познакомятся с работами начинающих и профессиональных художниц-мусульманок, созданными в самых разных техниках и направлениях.

Выставка продлится до 6 марта.

Вход на мероприятие свободный.