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Страны Европы объявляют о прекращении выдачи виз россиянам

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- Алина Мамаева
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Страны Европейского союза объявляют о прекращении выдачи виз гражданам России в ответ на военную операцию в Украине, передает Reuters.

Латвия первой решила прекратить выдачу виз гражданам России и отозвала своего посла из РФ. Исключения будут делать только при выдаче виз в гуманитарных целях.

Власти Чехии приостанавливают выдачу виз гражданам России, сообщил премьер-министр страны Петр Фиала.

МИД Литвы сообщил, что приостанавливает выдачу виз россиянам на фоне российской военной операции в Украине. Также Рига отозвала своего посла из России для консультаций.

Власти Бельгии предложили, чтобы Европейский союз прекратил выдачу виз всем россиянам в связи с ситуацией в Украине.

"Безрассудное нападение России вынуждает нас быть осторожными с россиянами, которые хотят приехать в Бельгию. На данный момент русским здесь не рады, общий запрет на выдачу виз для россиян не должен быть табу", - заявил министр по делам беженцев Бельгии Сэмми Махди.


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URL: https://www.vb.kg/414680
Теги:
Россия, Украина, Европейский союз
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