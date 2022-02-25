Повторные выборы ЖК: 1253 человек будут голосовать вне помещений

В Кыргызстане на выборах Жогорку Кенеша по Первомайскому № 27 и Свердловскому № 29 избирательным округам подано 1253 заявлений о предоставлении избирателям возможности проголосовать вне помещения. Сообщает пресс-служба ЦИК.

По Первомайскому избирательному округу № 27 всего 60 УИК, из них в 25 УИК поступили 397 заявлений (по болезни - 114, по старости – 207, дом престарелых 76).

По Свердловскому избирательному округу № 29 всего 60 УИК, из них в 52 УИК поступили 856 заявлений (по болезни 421, по старости -435).

Голосовать вне помещения имеют право избиратели, которые внесены в списки избирателей, но по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок для голосования. А также:

избиратели, находящиеся в день голосования в больницах, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых;

избиратели, временно проживающие в местах, расположенных

в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства.

В исключительных случаях по решению соответствующей избирательной комиссии:

военнослужащие, несущие службу в день голосования в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местах, сотрудники органов внутренних дел, несущие службу в день голосования, избиратели, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы, избиратели, работающие вахтовым методом.

За два дня до дня голосования участковая избирательная комиссия на своем участке обязана вывесить реестр избирателей, подавших письменное заявление о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования.

Голосование вне помещения для голосования проводится только за один календарный день до дня голосования в период с 8 до 20 часов и только на основании письменного заявления избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Заявление избирателя может быть сделано в любое время после формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее 2 календарных дней до дня голосования.