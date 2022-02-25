"Плохо, но не смертельно". Что будет с экономикой КР

В долгосрочной и краткосрочной перспективе прогнозы экономического развития в Кыргызстане негативные, считает политолог Денис Бердаков. Комментарий эксперта о том, как события в Украине повлияют на экономику нашей республики, опубликовал финансовый портал "Акчабар".

"Мы уже видим обрушение рубля. То есть мы получим меньше переводов от трудовых мигрантов. Хотя в ближайшие месяцы ситуация с национальными валютами может выправиться", - говорит эксперт.

Бердаков подчеркивает, что системные санкции уменьшают выгодность российской экономики и это нельзя игнорировать.

"Это значит, что Кыргызстану придется сильнее девальвировать свою валюту по отношению к рублю, в том числе и через доллар для сохранения конкурентоспособности отечественных товаров на российском рынке", - продолжил Денис Бердаков.

Он охарактеризовал сегодняшнюю ситуацию как сложную.

"Надо понимать, что происходящее - плохо, но не смертельно для экономики Кыргызстана. Пока серьезных потерь нет, и, скорее всего, их удастся избежать. Более миллиона мигрантов продолжают работать, никто их не гонит, свои зарплаты они сохранят. А это не плохие доходы даже по российским меркам. Мы продолжаем экспортировать свои товары на довольно хорошо защищенный российский рынок. Пока Кыргызстан не несет каких-то серьезных потерь и, скорее всего, не понесет", - заключил эксперт.

Напомним, 24 февраля Россия начала военную операцию в Украине. На фоне происходящего резко обвалился рубль и акции ряда крупных российских компаний. Кыргызстан также почувствовал на себе негативные последствия. Через несколько часов после начала военной операции национальная валюта потеряла по отношению к доллару сразу 10 сомов.