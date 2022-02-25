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Самый сильный иммунитет вырабатывается у перенесших ковид в легкой форме

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- Анастасия Карелина
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Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта вирусолог Петр Чумаков рассказал у кого из переболевших коронавирусом развивается наиболее сильный иммунитет. Об этом пишет Tengrinews.kz.

По словам профессора Чумакова, у людей, которые переболели COVID-19 в легкой форме, обычно вырабатывается более сильный иммунитет к коронавирусу, чем у тех, кто перенес болезнь тяжело.

"Тромбоз, омертвение тканей, гипоксия и прочее – все это происходит при тяжелой форме ковида. И, конечно, наносит большой вред иммунной системе, потому что она перегружается", - пояснил вирусолог.

Петр Чумаков считает, что при легком течении коронавируса иммунитет человека тоже снижается, однако это временное явление. Подобное происходит при любом заболевании, поскольку иммунитет бросает все свои силы на борьбу с патогеном. Со временем ослабленный иммунитет восстанавливается.

"Иммунитет, выработанный организмом после COVID-19, способен защитить его и от других болезней, поскольку он находится в постоянной готовности", - добавляет Чумаков.


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URL: https://www.vb.kg/414687
Теги:
наука, коронавирус, COVID-19
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