Информационная война. Как отличить "вброс" от реальности?

Начало спецоперации России в Украине породило информационную волну. Telegram-каналы и СМИ дают беспрерывно новости о происходящем в этих государствах. Однако, помимо правдивой информации, в Сети стали появляться откровенные фейки. Особенно серьезно ситуация обстоит в кыргызских и казахстанских соцсетях и СМИ. Проблема в том, что в нынешней ситуации к журналистам подключились и западные политтехнологи. Они делают все, чтобы усилить градус ненависти к РФ в других государствах и изменить мировосприятие реальных новостей у простых граждан.

Кыргызстан в "объятиях" фейков

Конечно, война – это максимально плохо. Мы желаем двум странам – России и Украине - как можно скорее вернуться к миру и сесть за стол переговоров. Вот только сейчас важно научиться отделять зерна от плевел и отличать информационную войну от реальных новостей. Ведь, к сожалению, фейковые новости - давно не новинка, а хорошо отработанная технология. Сегодня же мы имеем дело с фейковой политикой, основанной на фейковых нарративах, но преследующей вполне реальные цели.

В этом ключе неудивительно, что большинство вбросов идут со стороны телеканалов США, подогревают ситуацию и различные прозападные организации и НПО. Они активизировались как в РФ, так и в странах ЦА. Исключением не стал и Кыргызстан. Представители прозападных НПО не просто активизировались в Twitter и Facebook, но и начали раскачку межнациональной розни в соцсетях. Доходит до того, что они начали предлагать высылать и признавать сепаратистами всех, кто имеет отличную от них точку зрению по событиям на Украине.

В итоге градус ненависти начал зашкаливать. Многие Telegram-каналы вынуждены были закрыть комментарии, чтобы не провоцировать рост фактов межнациональной розни. Более того, ряд прозападных каналов даже пытается под соусом операции на Украине вписать сюда и историю КР 2016 года и отношения с соседями, откровенно нагнетая обстановку. Касается это и отдельных пользователей...

Неожиданно усилили свое внимание к нашей стране и послы западно-европейских государств. Только за 24 февраля глава МИД КР Руслан Казакбаев провел встречи с послом Великобритании Чарльзом Гарреттом и специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакалой. В МИД не скрывают, что в рамках встречи ключевым был вопрос Украины.

Эти государства понимают, что Кыргызстан – одна из немногих стран Центральной Азии имеет наиболее тесные и близкие отношения с Россией. С учетом санкций и ситуации в мире они будут всячески пытаться перетянуть на себя внимание КР. То, что деньги на "разоблачение" России пошли, видно и потому, как активизировались представители организаций, живущих на западное финансирование: от митингов у посольства РФ до нагнетания обстановки в соцсетях.

Пешки в большой игре

Простым людям надо научиться отличать зерна от плевел. Не вестись на провокации и действовать обдумано. А главное - помнить, что те, кто сейчас наиболее громко кричат в соцсетях, преследуют исключительно собственные интересы и отрабатывают финансы и гранты на деятельность своих НПО.

Это хорошо видно по тому, как усилилось нагнетание ситуации в репортажах американских СМИ. Например, ведущий CNN показал сюжет, в котором якобы белорусские танки заходят на территорию Украины, а также ведут обстрелы по ее территории. Это откровенный фейк, который сразу же опровергли как в России, так и в самой Белоруссии, отметив, что "Россия пока не запрашивала подобной помощи". К слову, американские телеканалы пестрили информацией и про якобы ввод войск ОДКБ Кыргызстана на территорию Казахстана, когда этот вопрос еще только обсуждался в ЖК КР. Позже им пришлось извиняться за этот сюжет. Много фейков было и во время конфликта между КР и РТ. Касались они в основном ущерба имуществу, количеству погибших. Однако при проверке эта информация рассыпалась, как карточный домик.

Пестрят ТГ-каналы якобы взятыми в плен российскими военными. Однако ни форма, ни повязки на руках не соответствовали форме нынешних военных РФ, задействованных в операции.

Появилось много видеовбросов, которые использовались для раскачки ситуации в январской трагедии в Казахстане.

В распространении фейков участвуют и наши энпэошники. Причем они практически не призывают к миру, а лишь еще больше подливают масла в огонь.

Отечественным спецслужбам и правоохранительным органам надо жестко пресекать подобные факты. Иначе градус агрессии может легко вылиться из соцсетей и стать реальным триггером для нападения на представителей нацменьшинств в Кыргызстане. А значит, напрямую угрожает миру и стабильности самого Кыргызстана, втягивая его в игры крупных держав.

Активно качают тему якобы имперских планов РФ по захвату других государств как в США, так и на территории РК и КР. Вот только власти России неоднократно подчеркивали, что о захвате территории речи не идет.

Зерна от плевел

Также оппозиционные каналы как в самой РФ, так и в других странах пытаются опубликовать информацию о массовых антивоенных акциях в городах России, Казахстана, Кыргызстана. На деле же подобные, однозначно аффилированные, митинги минимальны. Например, в Бишкеке они ограничились минимальным присутствием "все тех же на манеже": представителей НПО, получающих финансирование из-за рубежа. Такого ажиотажа, как, например, при освобождении того же Болота Темирова подобная акция не набрала. Следовательно, деньги отрабатываются точечно.

Понятно и то, что ситуация будет накаляться по мере обострения ситуация. Однако то, что сейчас происходит в кыргызском сегменте Twitter и Facebook, иначе как раскачкой межнациональной розни не назовешь. Поэтому за такими действиям надо четко следить. А тем, кто так активно отрабатывает деньги западных партнеров, стоит пристально посмотреть карикатуру, которая появилась в ближневосточных Telegram-каналах с подписью: "США и НАТО предали Украину".

Но главное - помнить, кто настоящий друг и партнер Кыргызстана. Ведь история показывает, что в любом конфликте западные игроки преследуют исключительно собственные интересы. А также посмотреть на судьбу тех государств, кто решил получить их одобрение. Ведь последствия и будущее этих стран Запад мало интересует.