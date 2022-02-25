Помощь для сна даже после кофе

Американский психолог Майкл Бреус назвал средство, которое помогает крепко заснуть даже после чашки кофе. Об этом пишет сайт Mind Body Green.

По словам Бреуса, "период полураспада" кофе составляет от шести до восьми часов. Это означает, что человек, выпивший чашку кофе в два часа дня, к десяти вечера успевает вывести из организма лишь половину содержавшегося в ней кофеина. Именно поэтому специалисты советуют не пить кофе перед сном.

"Если так вышло, что вы употребляли кофеин поздно вечером, переварить его быстрее поможет брокколи", - советует Бреус. Рекомендацию подкрепляют исследования, согласно которым брокколи стимулирует выделение ферментов цитохром P450, ускоряющих усвоение кофеина.