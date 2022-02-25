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Американец сел в чужую машину на парковке и попал в ней под поезд

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- Айжан Мамбеталиева
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Американец не смог найти свою машину на парковке, сел в чужую, попал на ней под поезд, выжил и попытался угнать автопогрузчик. Об этом сообщает издание ABC News

Во Флориде в округе Мартин 38-летний Брэдфорд Вейцель вышел рано утром из бара и не смог найти свою машину на парковке. Тогда он угнал чужой автомобиль, чтобы поездить по городу и найти собственный, но попал на нем под поезд. Мужчина выжил и попытался угнать автопогрузчик, чтобы продолжить поиски.

Мужчину задержали во время попытки угнать автопогрузчик возле фруктовой лавки, в которой он устроил дебош.

Ему уже предъявлены обвинения в хулиганстве и краже в особо крупном размере, позже добавятся еще несколько пунктов.


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URL: https://www.vb.kg/414692
Теги:
США, угон, мировые новости
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