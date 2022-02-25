В WhatsApp появится новая функция

В новой десктопной версии мессенджера WhatsApp появится функция, которая позволит пользователям реагировать на сообщения, а также получать уведомления о реакциях собеседников. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Отмечается, что функция реагирования на сообщения находится в стадии разработки в бета-версии WhatsApp, однако будет доступна уже в следующем обновлении. Мессенджер предоставит пользователям возможность реагировать на полученные сообщения шестью различными смайликами.

Пользователи смогут отправлять реакции на сообщения при помощи специальной кнопки, которая будет отображаться в чате. В WABetaInfo отметили, что бета-версия, в которой можно будет протестировать новую функцию, скоро станет доступна широкому кругу пользователей.