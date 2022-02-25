Новый мэр Бишкека провёл первое рабочее совещание

Сегодня, 25 февраля, новый мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров провёл первое рабочее совещание с руководством правоохранительных органов и городской прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Во время встречи обсуждены вопросы по содействию в проведении предстоящих повторных выборов депутатов ЖК КР по Первомайскому и Свердловскому избирательным округам, и исполнению конституционного Закона КР "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша КР".

Градоначальник поручил оказывать всяческое содействие Бишкекской территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям Первомайского и Свердловского районов, а также обеспечить безопасность наших горожан.

Столичным правоохранительным органам поручено оперативно реагировать в случае выявления фактов нарушений законодательства по выборам и принимать соответствующие меры в рамках законодательства КР.

Напомним, в столице образовано 120 избирательных участков:

- Первомайский округ – 60 избирательных участков (+11 УИК Ленинского района);

- Свердловский округ – 60 избирательных участков (+2 УИК Октябрьского района).

Число избирателей (контрольный список) по двум округам составляет 219 654 человека, из них:

- по Первомайскому району – 113 105 человек;

- по Свердловскому району – 106 549 человек.