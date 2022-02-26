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СМИ: На антивоенных акциях в России задержано более 1700 человек

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В десятках городов России в четверг прошли акции протеста против войны с Украиной. Они не были согласованы с властями. Во многих городах участников акций задерживали. По данным сайта "ОВД-инфо", по всей России было задержано более 1700 человек. Об этом сообщают СМИ.

Наиболее многочисленные акции прошли в Москве и городе Санкт-Петербурге, в них участвовало несколько тысяч человек.

В Москве на Пушкинской площади во время акции против войны с Украиной были задержаны трое корреспондентов Радио Свобода. Один из них успел передать видеозапись задержания. На ней слышно, что корреспондент несколько раз говорит полицейским, что он представитель прессы, и просит перестать применять к нему физическую силу - бить по ногам и выкручивать руки. Репортеры имели предусмотренные законодательством документы для работы во время массовых акций.

Задержанных доставили в ОВД "Кунцево", откуда освободили через несколько часов без составления протокола после вмешательства адвоката. Также сообщалось о задержаниях сотрудников других СМИ.

В центре города вечером в четверг было заметно скопление спецтехники и бойцов Росгвардии. Около памятника Пушкину в Москве собрались около тысячи человек. Они скандировали лозунг "Нет войне!".

В Москве полиция задержала не менее 900 человек. Среди них - философ Григорий Юдин, которого доставили в ОВД "Южное Медведково" без сознания, сообщает политик Юлия Галямина. По ее словам, Юдин был избит полицией. Впоследствии он был госпитализирован.

Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники сообщает, что столичная полиция получила приказ жестко пресекать всё, что, по их мнению, можно счесть провокацией, например наличие флагов Украины или плакатов с острыми антивоенными высказываниями.

Baza также публикует видео с акции в Москве, на котором предположительно участница антивоенного митинга бросает "коктейль Молотова" в полицейских. По информации издания, это 22-летняя студентка Государственного социально-гуманитарного университета. Против нее возбуждено уголовное дело.

Акции протеста также прошли и в других городах России. На улицы Санкт-Петербурга вышли тысячи горожан, не менее 400 человек были задержаны.


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URL: https://www.vb.kg/414700
Теги:
митинг, Россия, Украина
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