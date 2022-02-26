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Зеленский раскритиковал Европу за медленную помощь Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский в пятницу, 25 февраля, подверг критике европейские страны за медленную помощь Украине.

"Уже который день нашу страну атакуют ракетно-бомбовыми ударами, танковыми колоннами и авианалетами, схожими на те, что Европа уже давно видела, во время Второй мировой войны, и про которую говорили, что "никогда снова". Это видит вся Европа, но мы не видим, что вы собираетесь с этим что-то делать", - отметил он в видеообращении.

Зеленский обратился к западным странам с вопросом о том, каким образом Европа собирается "защищать себя, если так помогает" украинской стороне.

Кроме того, Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину сесть за стол переговоров, "чтобы остановить гибель людей".

Ранее в этот день украинский лидер обозначил свою готовность обсуждать с Россией нейтральность страны Украины. Свое решение он объяснил отрицательным ответом лидеров стран НАТО на вопрос о вступлении Украины в альянс.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь выразил уверенность, что Зеленский "врет", заявляя о готовности поднимать данную тему.

24 февраля российский лидер в телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы.

В Минобороны России указали, что армия не наносила ударов по городам Украины. Там подчеркнули, что гражданскому населению страны ничего не угрожает, выводится из строя военная инфраструктура: военные аэродромы, авиация, объекты ПВО Вооруженных сил Украины.

Зеленский в свою очередь обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории государства, а позднее заявил о разрыве Киевом дипломатических отношений с Москвой.

Источник: Известия


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URL: https://www.vb.kg/414701
Теги:
НАТО, Россия, Украина
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