В США собака вернулась к хозяйке спустя 12 лет после пропажи

В Калифорнии собака по кличке Зои вернулась к хозяйке Мишель спустя 12 лет после пропажи. Компания по производству микрочипов в 2015 году успела признать животное умершим, но все это время Зои была жива, пишет BBC.

Мишель взяла Зои и ее близняшку из приюта, когда щенкам было по полгода. Примерно через полгода Зои пропала. М

Хозяйка уже не надеялась увидеть свою собаку, но недавно ей позвонил офицер службы защиты животных и сказал, что она нашлась.

По словам офицера Брэндона Левина, Зои выбросили из машины в сельской местности в ста километрах от того самого магазина. Животное выглядело больным и старым. Проверка микрочипа показала, что собака и вовсе числится мертвой.