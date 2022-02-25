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В США собака вернулась к хозяйке спустя 12 лет после пропажи

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- Айжан Мамбеталиева
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В Калифорнии собака по кличке Зои вернулась к хозяйке Мишель спустя 12 лет после пропажи. Компания по производству микрочипов в 2015 году успела признать животное умершим, но все это время Зои была жива, пишет BBC.

Мишель взяла Зои и ее близняшку из приюта, когда щенкам было по полгода. Примерно через полгода Зои пропала. М

Хозяйка уже не надеялась увидеть свою собаку, но недавно ей позвонил офицер службы защиты животных и сказал, что она нашлась.

По словам офицера Брэндона Левина, Зои выбросили из машины в сельской местности в ста километрах от того самого магазина. Животное выглядело больным и старым. Проверка микрочипа показала, что собака и вовсе числится мертвой.


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URL: https://www.vb.kg/414704
Теги:
собаки, США, новости мира
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