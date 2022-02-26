В Бишкеке все-таки появится площадка для скейтеров и любителей паркура

Столичный муниципалитет сообщает, что Департамент по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) вернул земельный участок на территории парка "Ынтымак" на баланс столицы.

В муниципалитете отмечают, что данный участок площадью порядка одного гектара находился в частной собственности ОсОО "Ю-Ти-Ай Глобал". Теперь при поддержке инвесторов на этом месте для скейтеров и любителей паркура появятся специализированные площадки.

Мэрия города Бишкек выражает искреннюю благодарность инвесторам за такой подарок городу.