Погода
$ 89.00 - 90.00
€ 100.07 - 101.57

МИД КР озвучило условия эвакуации граждан КР из Украины

54  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерством иностранных дел КР и загранучреждениями КР проработан вопрос транзитной эвакуации граждан Кыргызской Республики из Украины через Венгрию (Будапешт-Стамбул-Бишкек). Для эвакуации необходимо выполнение следующих условий:

1. Граждане Кыргызской Республики должны пребывать на территории Украины на законных основаниях и иметь при себе соответствующие документы;

2. Граждане Кыргызской Республики должны иметь проездные документы (авиабилеты), подтверждающие их транзит через территорию Венгрии в Кыргызскую Республику.

Граждане Кыргызской Республики организованно будут вывезены к контрольно-пропускному пункту "Чоп" за счет собственных средств, далее на территории Венгрии до аэропорта будет сопровождать Посольство Кыргызской Республики в Венгрии.

Для того чтобы воспользоваться данной возможностью граждане Кыргызской Республики должны заранее приобрести авиабилеты, подтверждающие их транзитный проезд по территории Венгрии с последующим вылетом в Кыргызскую Республику.

По вопросам включения в список для эвакуации просим сообщить Консулу Посольства Кыргызской Республике в Украине Эрмеку Каныбекову +380997573413, +380442370347.

​Министерство сообщает, что в целом в городах Украины наблюдается нестабильная и небезопасная обстановка, в связи с чем рекомендуем гражданам Кыргызской Республики временно или постоянно пребывающим на территории Украины при наличии безопасного места проживания оставаться в местах своего компактного проживания до стабилизации обстановки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414707
Теги:
МИД, Украина, Венгрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  