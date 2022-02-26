МИД КР озвучило условия эвакуации граждан КР из Украины

Министерством иностранных дел КР и загранучреждениями КР проработан вопрос транзитной эвакуации граждан Кыргызской Республики из Украины через Венгрию (Будапешт-Стамбул-Бишкек). Для эвакуации необходимо выполнение следующих условий:

1. Граждане Кыргызской Республики должны пребывать на территории Украины на законных основаниях и иметь при себе соответствующие документы;

2. Граждане Кыргызской Республики должны иметь проездные документы (авиабилеты), подтверждающие их транзит через территорию Венгрии в Кыргызскую Республику.

Граждане Кыргызской Республики организованно будут вывезены к контрольно-пропускному пункту "Чоп" за счет собственных средств, далее на территории Венгрии до аэропорта будет сопровождать Посольство Кыргызской Республики в Венгрии.

Для того чтобы воспользоваться данной возможностью граждане Кыргызской Республики должны заранее приобрести авиабилеты, подтверждающие их транзитный проезд по территории Венгрии с последующим вылетом в Кыргызскую Республику.

По вопросам включения в список для эвакуации просим сообщить Консулу Посольства Кыргызской Республике в Украине Эрмеку Каныбекову +380997573413, +380442370347.

​Министерство сообщает, что в целом в городах Украины наблюдается нестабильная и небезопасная обстановка, в связи с чем рекомендуем гражданам Кыргызской Республики временно или постоянно пребывающим на территории Украины при наличии безопасного места проживания оставаться в местах своего компактного проживания до стабилизации обстановки.