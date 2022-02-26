Эксперты о влиянии социальных сетей на сознание молодежи в КР

Эксперты и студенты вузов Бишкека обсудили влияние социальных сетей и массовой культуры на сознание молодежи. Дискуссию на такую тему организовал фонд "Евразийцы – новая волна".

В рамках мероприятия были рассмотрены три ключевых вопроса:

- Каким социальным сетям кыргызстанцы отдают предпочтение и почему?

- Социальные сети для молодежи: коммуникативная площадка для общения, альтернативный источник информации, инструмент для самовыражения?

- Нужен ли государственный и общественный контроль над социальными сетями и почему?

Генеральный директор аналитического центра "Стратегия "Восток-Запад":Дмитрий Орлов:

"Все мы, так или иначе, воспринимаем мир сквозь призму соцсетей. А они направлены большей частью на манипулирование общественным сознанием, на то, чтобы люди что-то сделали или не сделали. Именно через социальные платформы распространяются всевозможные фейки. Их авторы рассчитывают на нашу эмоциональность и на то, что мы передадим эту новость дальше. И если мы "лайкаем" подобные публикации – мы уже в игре. Алгоритм будет работать так, чтобы нам показывали похожий контент.Есть простой способ избежать манипулирование – перед тем как делиться каким-либо контентом, необходимо задать себе вопрос "зачем мне это надо?"

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Редактор центральноазиатского представительства "Российской газеты" в Бишкеке Данияр Каримов:

"Будучи журналистом я рассматриваю соцсети в контексте развития информационного пространства. Последние 20 лет наблюдается смещение потребителей новостного контента в Интернет. Вторая тенденция–девальвация информационного контента.Простыми словами –информации стало слишком много, новая заменяет собой старую и старая практически сразу забывается. Третья тенденция –упрощение контента. СМИ переходят от больших текстов к формату коротких видео, коротких твитов. Последнее – происходит фрагментация аудитории. Если взять такие известные платформы, как Одноклассники, Facebook, ВКонтакте, TikTok– мы видим, что там представлены совершенно разные возрастные группы.

Фрагментация, на мой взгляд, привела к неоднозначным итогам. С одной стороны, теперь аудиторией можно более эффективно манипулировать, если концентрироваться на определенных группах. Наглядный пример – последние выборы в США, а также пропагандистские кампании вокруг ситуации в Восточной Европе. Результаты социологических опросов в странах Евросоюза показывают, что эти кампании имели колоссальный эффект на молодежь.Но, с другой стороны, массовую аудиторию (молодежь) обрабатывать оказалось гораздо сложнее, поскольку акторам информационных, пропагандистских кампаний теперь необходимо работать не на одной-двух площадках, а концентрировать внимание на десятках различных платформ. И это требует больших ресурсов".

Политолог Алина Молдокеева:

"Человек не может без общения. Сначала нашей социализации способствуют семья и школа, затем мы развиваемся сами, формируя свой круг общения. Да, социальные сети в наше время уже стали частью процесса социализации. Но мы не всегда понимаем,что имеем дело с суррогатом.

Считается, что соцсети предоставляют нам свободу: мы можем говорить то, что хотим, представляться людям кем захотим. Самое ужасное– активные пользователи просто теряют грань между реальностью и виртуальностью. Теряют ощущение времени. Это явление уже принесло свои отрицательные результаты. К примеру, в Японии, где для людей, "живущих" в соцсетях и стремящихся к крайней степени социальной изоляции, уже придумали специальный термин – "хикки".Такие индивиды часто не имеют работы и живут на иждивении родственников".

Cтудент Международного университета Кыргызской Республики Андрей Ли:

"Социальными сетями ежедневно пользуются 3,6 миллиарда человек. Естественно, соцсети имеют, как свои плюсы, так и минусы. Среди достоинств: безграничное общение, независящее от географии; возможность поиска работы и развития собственного бизнеса; информированность, поскольку новости в соцсетях распространяются гораздо быстрее. Минусов при всех очевидных плюсах тоже не мало. Социальные сети похожи на магазин сладостей для нашего мозга: мы зашли купить хлеб, а взяли – шоколад, чипсы и еще много чего незапланированного. Не всегда получается посмотреть только определенную информацию, зачастую мы отвлекаемся на ненужное. В итоге – вместо 5 минут мы тратим все 40. Также соцсети часто связывают с риском возникновения депрессий, поскольку человек, насмотревшись красивых картинок, например, в Instagram, начинает испытывать неудовлетворенность своей жизнью. Еще одним из опасных свойств социальных сетей является наличие огромного числа фейковых аккаунтов. Такие страницы заводятся не с благими намерениями – какие-то создаются для распространения недостоверной информации, какие-то - для шантажа, троллинга или взлома чужих аккаунтов".

Cтудентка Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина Алина Девкина:

"Я недавно провела опрос среди студентов, чтобы узнать, какими социальными сетями они пользуются и сколько часов в день им уделяют. Оказалось, что большинство бишкекской молодежи предпочитает Instagram, на втором месте оказался TikTok, на третьем – ВКонтакте. Как выяснилось, Facebook никто из молодежи не использует, называя эту соцсеть "взрослой" площадкой. Студенты тратят на социальные сети 5-6 часов в день

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Что касается мессенджеров, большинство выбрали Телеграмм. Аргументировали многие свой выбор тем, что мессенджер ориентирован на соискателей. Например, есть Телеграмм-каналы, где друг друга находят заказчики и копирайтеры".

Студент Международного университета Кыргызской Республики:Доолотбек Орозбек уулу:

"Меня настораживает тот факт, что через социальные сети нередко пропагандируются криминал, наркотики, проституция. Такое же явление можно наблюдать и в массовой культуре. К примеру, в текстах современных реперов. А ведь их слушают подростки, которые могут брать с них пример. Я считаю, что нужно фильтровать контент, который мы показываем подрастающему поколению".

Студент Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына Руслан Кирилов:

"Телеграмм представляет угрозу как площадка по продаже наркотиков и оружия. На наших улицах – на заборах, стенах зданий, можно увидеть рекламу наркотических веществ со ссылкой на Телеграмм-каналы. Многие воспринимают такие зарисовки как акт вандализма и никак на них не реагируют. А это большая проблема.

Роль социальных сетей возрастает во время протестных акций, митингов. Поэтому отключение интернета в такую пору, я считаю, правильным шагом. В такой ситуации вред наносится не свободе слова – в Кыргызстане с этим проблем нет, а подсознанию масс. Происходит это потому, что соцсети нацелены, в первую очередь, на управление толпами".

В дискуссии приняли участие студенты ведущих вузов Кыргызстана: КНУ им. Ж. Баласагына, КРСУ им. Б. Ельцина, БГУ им. К. Карасаева и Международного университета Кыргызстана.