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Послы стран ЕС положительно оценивают экономическое будущее Кыргызстана

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- Нина Ничипорова
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"Бизнес-завтрак с послами стран Западной Европы - Великобритании, Германии и Франции, который провел Международный деловой совет, - это не просто мероприятие для галочки, а полезный, продуктивный разговор, - поделился впечатлением с VB.KG от прошедшей встречи глава МДС Аскар Сыдыков. - Мы обменялись мнениями по текущему состоянию инвестиционного климата, перспективам сотрудничества, по возможным визитам бизнес-делегаций - как западных в нашу страну, так и наших в страны Европы. Очень интересные мысли высказали послы трех стран и бизнес-омбудсмен Кыргызстана".

Во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии Габриэла Геллил и Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции Франсуа Делаус.

Со стороны бизнеса во встрече участвовали бизнес-омбудсмен КР Робин Орд-Смит, руководители компаний - члены МДС из различных секторов экономики - телекоммуникационного, горнодобывающего, банковского, страхового, туристического, консалтинга и других.

Открывая встречу, исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков объяснил цель мероприятия - обсудить возможности активизации торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и странами Западной Европы, потенциальные инвестиционные проекты, бизнес-среду и инвестиционный климат в нашей стране. Кроме того, была представлена статистика торгово-экономических отношений Кыргызстана со странами ЕС.

Прошедшее мероприятие - новый формат для МДС, и бизнес-ассоциация планирует провести серию подобных встреч с послами различных стран.

"Постараемся охватить самые разные страны, представительства, которые здесь аккредитованы, - рассказал VB.KG Аскар Сыдыков. - Возможно, организуем такую встречу с финансовыми институтами, с международными организациями. Ведь формат бизнес-завтрака позволяет в неформальной, непринужденной обстановке обсудить очень важные вопросы: люди комфортно себя чувствуют, и получается продуктивный диалог".

Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит сообщил, что финансовый эффект от деятельности Института БО в Кыргызстане на сегодняшний день оценивается в более чем $24 миллиона. Он рассказал об основных системных проблемах, которые Институт бизнес-омбудсмена определил по итогам рассмотрения жалоб бизнес-сообщества. Объяснил, как обрабатывают жалобы предпринимателей, как обращаться к ним.

Представители бизнеса задали актуальные вопросы, касающиеся экспорта товаров в страны Западной Европы, получения виз, расширения и использования логистических маршрутов для развития цифровых услуг и другие.

Предпринимателей беспокоят вопросы санитарных и фито-санитарных норм при экспорте продукции в страны Евросоюза. Например, один из производителей меда экспортировал свой товар в ЕС, но его пришлось уничтожить там, потому что, как сообщили предпринимателю, качество меда не соответствовало требованиям той страны.

Участники встречи обратились к послам с просьбой помочь в упрощении выдачи долгосрочных виз для бизнеса. Главы дипломатических представительств выразили готовность продолжать открытый диалог с бизнес-сообществом и при необходимости содействовать в получении виз для представителей добросовестного бизнеса при упомянутых визитах.

"Думаю, мероприятие понравилось всем, - подвел итог встречи глава МДС. - Послы поделились своими впечатлениями о бизнес-климате, преимуществах нашей страны, рассказали об определенных проблемных вопросах. Но в целом они положительно оценивают экономическое будущее Кыргызстана. Есть все возможности для того, чтобы устойчиво развивать экономику страны, но необходимо работать над последовательностью государственной политики, защитой инвестиций и обеспечением общей стабильности в государстве".

Участники встречи предложили проводить такие встречи на регулярной основе.

Кстати

Согласно статданным, импорт из стран Европейского союза в Кыргызстан имеет тенденцию к снижению. Так, в 2020 году импорт сократился с $728,9 миллиона до $259,6 миллиона по сравнению с 2014 годом. Экспорт из Кыргызстана в ЕС за аналогичный период снизился с $58,6 миллиона до $50,2 миллиона.

Особую позицию в экспорте товаров из КР в европейские страны занимает золото. До конца 2017 года основным экспортером этого товара была Швейцария. Начиная с 2018 года, кыргызское золото экспортировалось в Соединенное Королевство, однако за январь-ноябрь 2021 года объемы его экспорта снизились с $989,9 миллиона до $234,2 миллиона.

Кыргызстан импортирует из Германии фармацевтическую продукцию, ядерные реакторы и котлы, средства наземного транспорта, тракторы, автомобили, электрические машины, центрифуги, химические продукты и др. Кыргызстан экспортирует в Германию керамические изделия для лабораторных, химических и др. целей, некоторые виды реагентов, сушеные фрукты и консервированные овощи, отходы лома и др.

Из Великобритании импортируются машины, электрическое оборудование, летательные аппараты, запасные части и другое. Кыргызстан в основном экспортирует в Великобританию золото, а также двигатели, приборы для измерения и контроля электрических величин, войлочные изделия и др. По данным Нацстаткома, товарооборот между Великобританией и Кыргызстаном в 2021 году составил $245,4 миллиона. Из них экспорт - $234,2 миллиона, импорт - $11 миллионов. По данным Минэкономкоммерции, торговля между Великобританией и Кыргызстаном в прошлом году сократилась в четыре раза.

Из Франции Кыргызстан импортирует преимущественно фармпродукцию, алкогольные и безалкогольные напитки, парфюмерию, акриловые полимеры, двигатели и др. Кыргызстан экспортирует во Францию мед, овощи в переработанном виде, текстильные изделия, радиолокационную и радионавигационную аппаратуру, строительные конструкции, обувь и другие товары.


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URL: https://www.vb.kg/414712
Теги:
инвестиции, Европейский союз, экономика, бизнес-омбудсмен, МДС
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