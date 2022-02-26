Владимир Зеленский: Никакое оружие мы не сложим

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к соотечественникам, в котором он опроверг информацию о том, что он, якобы, просил солдат сложить оружие.

"Всем доброго утра, украинцы. Сейчас в сети очень много фейковой информации, что я прошу сложить оружие, остановить нашу армию и провести деэскалацию. Значит так, я тут, никакое оружие мы не сложим, будем защищать наше государство, потому что наше оружие – это наша правда. Наша правда в том, что – это наша земля, наша страна, наши дети, и мы все это будем защищать. Вот и все. И это все что я хотел вам сказать. Слава Украине", - заявил президент Украины", - заявил глава государства..