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Путин: Киев должен признать Крым территорией РФ и отказаться от НАТО

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Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности заявил, что украинские власти должны признать Крым территорией РФ и отказаться от возможности вступления в НАТО, трансляция заседания велась на YouTube-канале "Комсомольской правды". Путин ранее призвал украинских военных брать власть в свои руки и не позволять нацистам использовать мирное население в качестве щита.

Глава государства отметил, что основные боестолкновения российских военных происходят не с регулярными частями ВСУ, а с националистическими формированиями. Кроме того, националисты, внедрённые в регулярные части, не только подстрекают военных к оказанию вооружённого сопротивления, но и выполняют функции заградотрядов.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

Источник: news.ru


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URL: https://www.vb.kg/414716
Теги:
Владимир Путин, Россия
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