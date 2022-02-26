В некоторых жилых массивах Бишкека 3 марта не будет воды

Как сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал", 3 марта в жилых массивах "Ак-Жар", "Ак-Бата", "Келечек" будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

С 9:00 до 17:00 часов подачу воды ограничат в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Это вынужденная мера в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборах "Ак-Жар", "Ак-Бата" и на городских водопроводных сетях.

Мэрия столицы приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.