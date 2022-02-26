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США выделяют Украине 600 млн долларов срочной военной помощи

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Президент США Джо Байден издал меморандум, которым наделил госсекретаря Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине немедленной военной помощи на общую сумму в 600 млн долл. Соответствующий документ был опубликован пресс-службой Белого дома в пятницу, 25 февраля.

Как указывается в тексте, госсекретарю в вопросах военной помощи Украине даны полномочия в двух вопросах. Энтони Блинкену поручено определить "имеет ли важное значение для интересов безопасности Соединенных Штатов предоставление помощи на сумму до 250 млн долл", а также "направлять средства общей суммой до 350 млн долл в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки".

Белый дом попросил Конгресс США выделить 6,4 млрд долл

В тот же день стало известно, что Белый дом в свете агрессии Москвы против Киева запросил у Конгресса США выделить дополнительно 6,4 млрд долл на оказание помощи Украине и ряду других стран, а также на нужды Пентагона. Как сообщило агентство Bloomberg, ожидается, что 2,9 млрд из этой суммы будут направлены на оказание гуманитарной помощи Украине, властям балтийских стран и Польши. Средства предназначены для стабилизации экономической ситуации, закупок продовольствия, укрепление безопасности. Оставшиеся 3,5 млрд получит Пентагон, на действия связанные с событиями в Украине. По информации Bloomberg, запрос Белого дома имеет все шансы получить поддержку парламентариев.

Источник: dw.com


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URL: https://www.vb.kg/414720
Теги:
Россия, США, Украина, Помощь
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