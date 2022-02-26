Медведев предложил ответить на санкции арестом имущества иностранцев в РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался об антироссийских санкциях и запретах из-за вторжения в Украину. Пост об этом опубликован на его странице во "ВКонтакте".

"Теперь нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно… Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. <…> К тому же это еще и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае", - заявил он.

Медведев назвал ограничения против России "чудесными запретами" и заявил, что они "ничего не изменят" - в том числе не отменят военную операцию против Украины. "Она будет проведена в полном объёме, до достижения всех результатов, о которых сказал Президент России. Ни больше и ни меньше. Как, кстати, было в подобной ситуации в 2008 году", - написал Медведев.

Он добавил, что "санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели" - в том числе для прерывания диалога о безопасности вооружений. "Да, и дипотношения в принципе не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки. А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику", - говорится в посте.

"Еще пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. Сплошняком. Типа назло. А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих государств англосаксонского мира, которые примут в этом участие. Так что все интересное только начинается", - написал он.

После того, как 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля приказал ввести войска в Украину, США, Евросоюз, Великобритания и другие западные страны ввели против Москвы несколько раундов санкций. Они коснулись российского суверенного долга, банковского сектора, импорта продукции в Россию, а также лично Путина и Медведева.

В России на смертную казнь наложен мораторий. Запрет действует с 1997 года. На данный момент единственной страной в Европе и СНГ, где применяется смертная казнь, является Беларусь.